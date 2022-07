La izquierda insiste en el cese del gerente de Zaragoza Vivienda ante las protestas de los trabajadores

Las presuntas situaciones de acoso y mal ambiente en la sociedad municipal Zaragoza Vivienda han vuelto este viernes a protagonizar el pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza. ZeC ha presentado una moción solicitando a todos los grupos el apoyo para los trabajadores de esta empresa pública así como el cese del director gerente, que se enfrenta a la demanda de una empleada por un supuesto caso de "acoso laboral". PP, Cs y Vox han votado en contra de la propuesta, por lo que no ha salido adelante.

El debate se ha iniciado con una intervención del presidente del comité de empresa de la sociedad, Aniceto Villagrasa, quien ha asegurado que en los últimos dos años "se han traspasado todas las líneas rojas". "La situación es insostenible y necesita de actuaciones", ha añadido el representante de la plantilla, quien ha denunciado públicamente algunos comportamientos del gerente de Zaragoza Vivienda, cuya gestión ha calificado de "despótica y arrogante".

Villagrasa ha mencionado que el trato del director hacia los empleados no es el adecuado y que se han dado situaciones graves como "la compra de un iPhone y un ordenador personal con cargo al erario público" o que se han "eliminado y puesto currículums" para, supuestamente, hacer contrataciones "a dedo". También ha criticado que el gerente se personó en una asamblea de trabajadores, no permitiendo el normal desarrollo de la reunión. "El equipo de Gobierno no ha dado respuesta a nuestras demandas", ha lamentado el presidente del comité. La plantilla lleva ya semanas protestando públicamente contra esta situación.

Pedro Santisteve, de ZeC, ha asegurado que en su petición de cese del gerente no existen motivos políticos, puesto que se han producido situaciones que evidencian el supuesto mal funcionamiento de Zaragoza Vivienda desde hace dos años y no ha sido hasta ahora cuando las han hecho públicas, cuando la situación es ya "insostenible".

Desde Podemos, por su parte, Fernando Rivarés ha señalado directamente a la figura del gerente, pues "él solito ha generado el mal ambiente". "No todos sus compañeros de Gobierno están de acuerdo con la continuidad de Temiño (el gerente). Usted -le ha espetado al alcalde, Jorge Azcón- es el único responsable. Anuncie hoy su cese porque usted le puso en el cargo y su continuidad es un capricho suyo".

Cs no se pronuncia

Horacio Royo, del PSOE, también se ha referido a esa supuesta división que existe dentro del equipo de Gobierno sobre esta cuestión de Zaragoza Vivienda. "El único responsable es el alcalde. Hay un grupo político que sé lo que piensa pero que ni siquiera abre la boca en este debate", ha dicho en referencia a Ciudadanos, cuyos concejales no se han pronunciado durante la discusión de la moción.

Y es que en anteriores ocasiones, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (Cs), ha reconocido que es necesario mejorar las relaciones laborales" en la Zaragoza Vivienda, sin embargo este viernes no ha usado su turno de palabra. Desde Vox, por su parte, han pedido la votación por separado de la moción en sus dos puntos: el primero pedía el apoyo para los trabajadores de la sociedad municipal y el segundo el cese del gerente. Querían votar que sí al primero y no al segundo, pero Zaragoza en Común, quien ha presentado el texto, no ha permitido el voto por separado.

"No se puede desligar la defensa de los trabajadores del cese del gerente", ha argumentado Santisteve, quien ha criticado a Ciudadanos por no cumplir con los estándares de "transparencia y renovación" con los que llegó al consistorio zaragozano. "Por eso van a desaparecer", ha dicho el portavoz de ZeC.

El alcalde tampoco ha tomado la palabra para referirse a este asunto, si bien a última hora del día de hoy hay solicitada una comparecencia, a petición del PSOE, en la que sí que tendrá que explicar "la situación en la que se encuentra Zaragoza Vivienda".

Protestas de los trabajadores en el salón de plenos

La defensa de la postura del equipo de Gobierno le ha tocado a la concejala delegada de Vivienda, Carolina Andreu (PP), quien ha defendido la presunción de inocencia del gerente ante el proceso judicial al que se enfrenta por la demanda presentada por una trabajadora de la sociedad municipal.

Sus palabras se han visto interrumpidas entonces por los trabajadores de Zaragoza Vivienda presentes en el pleno, quien han hecho ruido para mostrar su disconformidad con el discurso del PP. Azcón les ha pedido respeto, y después Andreu ha proseguido recordando que un informe de un servicio de Prevención externo al consistorio ya determinó el archivo de la investigación realizada a nivel interno "por no haberse demostrado suficientemente los hechos denunciados por la trabajadora".

Sin embargo, ese documento también establecía que era necesario «emprender acciones que mejoren el trato del gerente, José María Ruiz de Temiño, con el resto de empleados y realizar un seguimiento al respecto». Se proponían, entre otras medidas, definir "un modelo de comunicación y participativo y otro de escucha"; que el gerente «reduzca su tono de voz en el día a día al dirigirse a cualquier trabajador o cuando hable por teléfono» y que realice acciones de «acercamiento y escucha a través de encuentros abiertos con grupos reducidos de trabajadores».

"El objetivo de esta moción es atacar al equipo de Gobierno", ha defendido este viernes Carolina Andreu. "El juicio no se ha celebrado, por lo tanto, sería deseable que se respete la presunción de inocencia", ha insistido, lo que le ha costado los reproches de la izquierda puesto que el "mal ambiente laboral" está más que constatado, argumentan.