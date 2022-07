PP y Cs sacan pecho en Zaragoza de su apoyo al colectivo LGTBI sin 'mojarse' sobre la ley trans

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes una moción presentada por PP y Cs con la que el Gobierno municipal ha querido visibilizar su apoyo «a la igualdad y los derechos» de las personas LGTBI después de que Vox vetara una declaración institucional en el consistorio, un tipo de documento que tiene que ser apoyado por todos los grupos políticos para poder salir adelante.

Casi todos los partidos han votado a favor de la moción de PP y Cs en aras, defendieron desde la izquierda, de visibilizar el consenso existente sobre los derechos de las personas LGTBI. Pero ha habido una excepción: Vox. Su concejala, Carmen Rouco, ha defendido que el artículo 14 de la Constitución ya garantiza la igualdad de derechos independientemente de la condición de cada uno, por lo que consideraron que no es necesaria una declaración como la que se ha votado.

A pesar del apoyo de la izquierda, PP y Cs no se han librado de las críticas, sobre todo por parte de un partido, CHA, que ha intervenido de forma previa en el debate puesto que no tiene representación en el consistorio. Según ha defendido Yolanda Sánchez, secretaria de Feminismos y Diversidades de la formación aragonesista en Zaragoza, la moción del Gobierno municipal era mera «palabrería» puesto que no hace tanto que el PP se posicionaba en contra del matrimonio igualitario. Si quieren demostrar su compromiso, Sánchez ha invitado a PP y Cs a pronunciarse sobre el proyecto de la ley trans que esta semana aprobó el Consejo de Ministros. "Pero me temo que su voto en las Cortes Generales a esta ley será negativo y se desmontarán todas sus palabras. No usen nombre de las personas LGTBI para sacarse otra foto el en balcón el 28 de junio", ha arremetido Sánchez.

Sobre la ley trans también le han preguntado a los responsables de PP y Cs desde Podemos y ZeC, pero la única respuesta, dada por la concejala de Igualdad, María Antoñanzas, ha sido que eso responde a otro ámbito competencial y no al Ayuntamiento de Zaragoza.

Desde el PSOE, por su parte, María Ángeles Ortiz ha lamentado que el consistorio no pudiera sacar adelante una declaración institucional y ha felicitado, no sin sorna, al PP por la moderación que ha mostrado con respecto a sus posturas con respecto a los derechos LGTBI de un tiempo a esta parte. «Ahora que ha ganado Juanma (Moreno) en Andalucía se lo pueden permitir», ha dicho.