Las negociaciones entre Avanza y el comité, atascadas y con un ojo puesto en una nueva huelga en el bus

Una jornada más de negociación y otro día en el que Avanza y el comité de empresa no han podido alcanzar un acuerdo. Ambas partes se han reunido de nuevo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), tras el maratón de encuentros que tuvieron la semana pasada. Pero la cosa sigue lejos de desencallarse, por lo que cada vez es más factible que el servicio del autobús urbano de Zaragoza se vea afectado por una nueva huelga.

El encuentro de este lunes ha servido no solo para no acercar posturas, sino para enfrentar algunas dentro del propio comité, puesto que uno de los sindicatos que lo conforman no estaba de acuerdo con la propuesta presentada por la parte social. Más allá de las desavenencias, los representantes de la plantilla y la empresa no han acordado nada, y eso se debe, creen desde Sattra, el sindicato que ostenta la mayoría, a que Avanza estaría esperando a conocer el resultado del referéndum que se celebrará mañana y que servirá para avalar o rechazar la nueva convocatoria de huelga, que tendría lugar desde el próximo 12 de julio hasta el 8 de enero del año que viene.

Asimismo, este martes la plantilla se reúne en asamblea, y el miércoles, además de votar, los sindicatos se verán otra vez en el SAMA con los representantes de la empresa. El comité está dispuesto a suspender el inicio de los paros si las negociaciones avanzan, pero por el momento no hay gestos que inviten al optimismo.