Magaña pedirá reingresar en el PSOE y dice no guarda "ningún reproche" a sus excompañeros

El exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ignacio Magaña, una vez ha sido absuelto por un presunto delito de violencia machista contra su exmujer, pedirá volver a ser dado de alta como militante de las filas socialistas. Esa es por lo menos su intención en primer lugar, puesto que sus convicciones, ha explicado en una conversación con este diario, «no han cambiado». Más complicado será, admite él mismo, el proceso para ser readmitido dentro del grupo municipal del PSOE.

Magaña se fue del partido una vez se conoció su detención, pero el partido, al mismo tiempo, también procedió a su expulsión. Por eso pasó a ser concejal no adscrito, pero ahora, una vez absuelto, podría pedir su readmisión. Eso sí, todavía cabe recurso contra la sentencia adelantada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, firmada por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza, en el que la jueza mantiene vigente la orden de protección sobre la exmujer del concejal.

«Los pasos son los que están establecidos en el reglamento y el código ético del partido», explica Magaña sobre su proceso de readmisión. Según se lee en la normativa de funcionamiento del PSOE, si un cargo «resulta absuelto por sentencia firme de los delitos que se le imputaban en un procedimiento penal», el partido «se compromete a adoptar las medidas necesarias para restablecer el buen nombre y el honor de la persona absuelta».

No obstante, la sentencia de absolución de Magaña todavía no es firme. Cabe recurso, por lo que el proceso judicial podría continuar abierto. «Hay que esperar –reconoce él mismo– pero la sentencia bastante contundente». El edil ha sido absuelto porque prevalece su presunción de inocencia ante las versiones contrapuestas de las dos partes.

El edil, por otra parte, afirma que no tiene «ningún reproche» hacia sus antiguos compañeros de partido y demás concejales con los que compartía bancada. Ahora, sobre su readmisión, dice que «son ellos los que tendrán que tomar las decisiones oportunas». «Existe el derecho a la reparación», añade. Durante los últimos meses, Magaña no ha acudido al ayuntamiento por problemas médicos y sobre su vuelta dice que será una decisión que tomen los doctores. «No he intervenido mucho (en los plenos) porque me he sentido identificado con las palabras de mis compañeros del PSOE».

Los socialistas, cautelosos

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha sido la primera este jueves en reaccionar a la absolución del exconcejal del PSOE Ignacio Magaña tras haber sido juzgado por un presunto caso de violencia machista. «Nos hemos enterado hoy por EL PERIÓDICO DE ARAGON. No conocemos nada más sobre la sentencia», dijo, por lo que anunció que el partido actuará con «cautela, con mucha serenidad y con mucha tranquilidad».

«El partido actuó en su momento dando ejemplo, porque tenemos unos códigos éticos», justificó, y dijo Ranera que en base a esos mismos reglamentos, cuando conozcan en detalle la sentencia, «el partido actuará».

A nivel organizativo, el PSOE de Aragón se remitió a las palabras de Ranera, si bien sí que explicaron que no han recibido ningún tipo de notificación pidiendo la readmisión de Magaña, como él mismo ha anunciado.

El proceso judicial, recuerdan desde el partido, todavía no ha terminado, puesto que cabe recurso contra la sentencia, por lo que corresponde actuar «con cautela», afirmaron.

No obstante, el que sí que ha salido al paso de Magaña fue el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, quien ha recordado que fueron el único grupo que se negó a firmar una declaración de condena de estos hechos «hasta que hubiera una sentencia condenatoria firme, precisamente apelando a la presunción de inocencia». «Estaremos atentos a ver cómo reacciona el grupo municipal socialista», dijo Calvo. «¿Le pedirán públicamente perdón?», preguntó también.