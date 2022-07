La “Plataforma Romareda de Madres y Padres afectados por la propuesta de cambio de horario”, en algunos colegios públicos del citado barrio de Zaragoza, ha solicitado a la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, a través del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en Zaragoza, que “tome cartas en el asunto y paralice de inmediato los procesos opacos e irrespetuosos”, de modificar el horario de salida en los colegios Cesáreo Alierta y Margarita Salas, "de las 17 a las 16 horas”.

Según aseguran, “hay motivos suficientes para que el amplio sector de padres y madres de los CEIP Cesáreo Alierta y Margarita Salas que votamos en contra de la propuesta de cambio de horario estemos decepcionados y preocupados por la falta de transparencia en las actuaciones de nuestros Equipos Directivos, por la demostrada falta de respeto a los principios democráticos más básicos y por la falta de previsión en una propuesta de cambio de horario que carga sobre las AMPA el peso de su gestión y organización”.

Servicios que se solapan

“Reclamamos nuestro derecho a estar informados de las decisiones que afectan a nuestros hijos y las familias y que cambios de tanto calado no deben realizarse con precipitación y de manera improvisada sin haber previsto la solución a los problemas que crean y que perjudican a la gran mayoría de las familias”, han manifestado. Este cambio de horario, detallan desde la Plataforma, “se ha aprobado en reunión del Consejo Escolar de 30 de junio, reduciendo en una hora el tiempo de comedor, sin haber tenido en cuenta la opinión mayoritaria de las familias que están en contra, ni contemplando soluciones a los problemas derivados en tres servicios esenciales para la vida escolar y para la conciliación familiar: comedor, actividades extraescolares y transporte escolar”.

Además, se da la circunstancia de que estos dos centros públicos comparten los dos últimos servicios con los CEIP Doctor Azúa y César Augusto, que mantienen el horario lectivo hasta las 17 horas. Además, “Las AMPAs de los colegios Margarita Salas y Cesáreo Alierta, que actualmente gestionan dichos servicios, no han sido consultadas a este respecto en todo este proceso, a pesar de sus esfuerzos por hacerse escuchar por los equipos directivos”.

En el caso del CEIP Cesáreo Alierta, “las familias fuimos informadas de esta propuesta el 2 de junio tras su aprobación en el Claustro, sin haber recibido ninguna noticia previa. La dirección del centro ha realizado un sondeo informativo el 27 de junio cuyo resultado fue 203 votos en contra, 87 a favor y 57 abstenciones. Dicho resultado, que no se tuvo en cuenta en la votación, se comunicó a las familias una vez aprobado el cambio de horario en el Consejo Escolar del 30 de junio”.

Por otra parte, en el CEIP Margarita Salas, “al menos 187 padres y madres nos sentimos estafados por el atropello que estamos sufriendo por parte del Equipo Directivo del Centro, ya que, tras proponer la dirección del centro un sondeo el pasado 8 de junio, que reflejó que la mayoría de padres y madres estábamos en contra del cambio, a pesar de ello, faltando a la palabra dada e incumpliendo flagrantemente los más básicos principios de convivencia democrática, la propuesta de cambio de horario fue trasladada al Consejo Escolar, que aprobó la propuesta en su reunión del pasado 30 de junio”.

Intentos de reunión "sin éxito"

En dicho Consejo se produjeron, según detalla la citada Plataforma, “un cúmulo de irregularidades que agrandan nuestra decepción e indignación: la aprobación del cambio de horario no estaba explícitamente incluida en el orden del día (constando únicamente un punto “Horario curso 2022-2023”), la documentación necesaria para la aprobación no se envió junto con la convocatoria de la reunión (tal y como está establecido por la normativa vigente), y no se permitió que dos consejeras asistieran por videoconferencia (si bien lo habían solicitado al no poder asistir de forma presencial) tal y como había venido siendo habitual durante las reuniones del Consejo Escolar celebradas en este curso”.

De este modo, los padres y madres afectados consideran que “se han incumplido los Planes de Convivencia de cada centro y se ha roto el modelo participativo existente hasta ahora, tal como promueve el Decreto 73/2011 del Gobierno de Aragón”. Además, indican, “se está intentando implantar la Propuesta de Horario General del Centro para el curso 2022/2023 sin haber hecho el necesario estudio del impacto que este cambio va a tener sobre la viabilidad y calidad de los servicios de comedor y transporte escolar y de las actividades extraescolares, sin siquiera haber pedido la colaboración de las AMPAs, quienes, a día de hoy, gestionan estos servicios”.

“Es más”, indican, “nos consta que, a fin de concretar distintos aspectos relacionados con el cambio propuesto, las AMPAs de los CEIP Margarita Salas y Cesáreo Alierta han hecho numerosos intentos de reunión con el Equipo Directivo, sin éxito”. “Tampoco se ha considerado el efecto sobre las condiciones laborales de las monitoras, quienes, actualmente, con su labor, permiten el normal funcionamiento de ambos centros en el periodo intercesiones, así como de los servicios de transporte y comedor”, aseveran.

El Justicia de Aragón admite a trámite las quejas

“En los distintos mensajes y comunicados enviados por los Equipos Directivos, solo se han hecho alusiones genéricas a que los servicios de comedor y transporte, así como las actividades extraescolares, “estarían garantizados” o “a concretar”, sin presentar ningún dato que avale estas afirmaciones y que aclare en qué medida la calidad de estos servicios, a día de hoy, tan bien valorados y que en muchos casos han sido decisivos en la elección de estos colegios, se va a ver afectada”, detallan desde la Plataforma de madres y padres. “Al menos”, explican, “nos alegra saber que no estamos solos en la defensa de nuestros derechos".

El Justicia de Aragón ha admitido a trámite nuestras quejas y está tomando las medidas oportunas para recabar toda la información necesaria de las Administraciones competentes. Agradecemos grandemente que recibiera a nuestros representantes el pasado martes, día 5 de junio, para escucharnos y para ayudarnos en estos momentos tan difíciles.