La concejala de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, ha comparecido este martes en rueda de prensa para informar de que esta misma tarde ha citado a una reunión a Avanza y el comité de empresa después de que ayer las partes rompieran las negociaciones que debían terminar con la huelga y el conflicto abierto en el servicio de bus urbano de la capital aragonesa.

"Es una gran decepción para la ciudad y para el ayuntamiento porque habíamos sido muy respetuosos con la negociación de las partes. Estaban negociando, estaban trabajando, estaban dando a través de los medios mensajes de optimismo y de poder alcanzar un acuerdo pronto y confiábamos en que eso fuera así", ha dicho Chueca, que hasta ahora había evitado entrar a valorar de forma tan concreta el devenir de las conversaciones entre Avanza y su comité.

"Hemos pasado de ese optimismo a la ruptura después de tantas horas de trabajo y de tantas horas de negociación. Por lo tanto yo creo que hoy Zaragoza, los zaragozanos y el ayuntamiento merecemos explicaciones por ambas partes para conocer con total transparencia qué está pasando, qué ha pasado y por qué no se ha cerrado este acuerdo", ha exigido la concejala.

Chueca también ha mostrado su malestar con el hecho de que, antes de que se rompieran las negociaciones, "más allá de eso", el comité no suspendiera el inicio de la huelga que hoy comienza "para no secuestrar a la ciudadanía y no hacer sufrir a los usuarios del transporte público" en una semana en la que van a superarse los 40º, lo que hará que esperar en las paradas se haga insoportable. "Eso también es una cuestión de responsabilidad hacia la ciudadanía y por la que queremos tener explicaciones", ha dicho.

"Voy a pedirles que no rompan esas negociaciones, que por el bien de la ciudad y de los zaragozanos mantengan las negociaciones y que todo el esfuerzo que llevan haciendo durante estas últimas semanas vea sus frutos lo antes posible. Si no ha podido ser el 11 de julio esperamos que pueda ser el 12 o el 15. En definitiva, lo antes posible", ha añadido Chueca.

"Moderación salarial"

La concejala también se ha referido, aunque no de forma tan directa, a las pretensiones salariales de la plantilla, afirmando que el propio Gobierno de España está haciendo un llamamiento a la "moderación salarial" de cara a evitar "un contexto que sea inabordable" y para alcanzar "un pacto de rentas".

Según informó la empresa esta madrugada, después de que se rompieran las negociaciones, Avanza propuesto en ese encuentro que duró más de 12 horas "una revisión salarial del 10% que, sumada a la antigüedad y a los diferentes pluses, supone un incremento retributivo promedio del 14% a cierre de convenio". "Sin embargo, el comité la ha considerado insuficiente y ha preferido echar por tierra el trabajo realizado hasta el momento rompiendo las negociaciones para seguir adelante con la huelga", lamentaron.

Así, desde Avanza califican la actitud del comité como "vergonzosa e irresponsable y una grave falta de respeto hacia la empresa, sus trabajadores y la ciudad, pero especialmente hacia los usuarios del servicio, que van a tener que sufrir por su ambición económica desmedida", rezaba una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Por su parte, desde el comité, en un documento propio, recordaron que los paros que hoy comienzan no son indefinidos "si se consiguen acuerdos reales". "No pueden insultar a los trabajadores con subidas del IPC irrisorias perdiendo poder adquisitivo", denunciaron desde Sattra, el sindicato que ostenta la mayoría entre la representación de los trabajadores.

Los sueldos los acabará pagando el ayuntamiento

Asimismo, Chueca recordó que lo que ahora se acuerde, los salarios que se fijen en ese convenio colectivo que se estaba negociando hasta ayer, tendrá que ser asumido por el ayuntamiento cuando se renueve el contrato del autobús urbano de la ciudad, que acaba en 2023.

"Lo digo como parte implicada porque se trata de un acuerdo entre las partes, pero un acuerdo que al final en el próximo contrato del autobús será lo que se incluya y por lo tanto se acabará pagando con los impuestos municipales. Son los zaragozanos los que ahora están sufriendo la huelga y seremos todos los que más adelante los que, cuando se renueve el contrato próximamente, tengan que pagarlo", ha explicado. Ahora, eso sí, Avanza no podrá incluir esa subida salarial en las revisiones de precio a final de año, puesto que los costes laborales no computan en el contrato. Sería la empresa la que ahora, por el momento, tendría que hacerse cargo de ese aumento.

"Es una gran decepción por nuestra parte porque confiábamos en que el optimismo que nos habían transmitido se materializase en un acuerdo y en un convenio", zanjó Chueca.