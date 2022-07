Huelga del bus: El comité avisa de que habrá paros aunque vuelvan a reunirse

«Nosotros no fuimos los que se levantaron de la mesa y por nosotros retomaríamos la negociación mañana mismo. Pero a partir de hoy (por ayer) los paros no se van a a levantar hasta que haya una oferta seria sobre la mesa, por lo que van a tener que negociar con paros hoy, la semana que viene, el mes que viene y dentro de dos. Que no pierdan el tiempo». Así de claro se explicaba este martes el presidente del comité de empresa de Avanza, José Manuel Montañés de Sattra, que explicó que las negociaciones no estaban tan cerca de llegar a un final como se plantea por parte de la empresa.

«Los acuerdos a los que se había llegado hasta ahora eran importantes pero eran temas menores. En las últimas semanas se habían aparcado esos temas para que los señores se sintieran más cómodos y avanzar en otros aspectos. Nos dedicamos a todo lo demás pero el lunes, una vez que entramos en los temas serios, como el dinero, las reducciones de jornada y el registro de jornada, se acabó todo. Dicen a todo que no», explica Montañés. Huelga del autobús en Zaragoza: El consistorio llama al orden y exige retomar la negociación en el bus Asimismo, sobre las aspiraciones del comité en cuanto a la subida salarial, el representante sindical explica que lo que buscan es «no perder poder adquisitivo». «El problema es que llevamos diez años con el sueldo congelado», afirmó Montañés. No obstante, niega que las diferencias con la empresa se centren solo en el porcentaje de subida salarial. «En lo económico, su oferta es subir los salarios un 10%. Yo no digo que tengan que llegar al IPC, pero de una manera u otra tendrán que compensarnos. Y si no es con dinero hay otra serie de cuestiones que se pusieron encima de la mesa y a las que la empresa se negó, como es la reducción de jornada», insiste Montañés. «La respuesta fue que no y que no querían ni hablar de eso. El acuerdo es imposible así», lamenta. Por otra parte, Montañés asegura que su intención es seguir negociando. «Por nosotros hoy (por ayer) estaríamos otra vez reunidos. Y si no les venía bien, pues mañana o cuando quieran», asegura. Además, sobre la posibilidad de contratar un mediador, como han reclamado a veces desde la oposición del Gobierno municipal, Montañés se niega. «No necesitamos ningún mediador, en el SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje) ya hay mediadores, ese no es el problema. El problema es que llevamos diez años sin que nos suban el sueldo y cuando eso se les meta en la cabeza entonces llegaremos a un acuerdo. Mientras sigan pretendiendo ganar millones a nuestra costa la cosa va a ser complicada», zanjó Montañés, antes eso sí, de la reunión que mantuvo con Avanza y la concejala Natalia Chueca. "Dejamos muy claro que el relato de la empresa no se sostiene, que el acuerdo no está cerca y que hay muchos temas que podrían ayudar a cerrar un convenio, Avanza no quiere tratar ningún tema para compensar la pérdida de poder adquisitivo: reducción de jornada, registro de jornada, cuadros de descanso, etc. Por lo que el acuerdo con estas premisas es difícil", añadieron tras el encuentro.