Serrano advierte: si no es en La Romareda, Zaragoza podría quedarse sin Mundial

La Romareda es ya la ubicación señalada por el equipo de PP y Cs al frente del Ayuntamiento de Zaragoza como lugar en el que levantar un nuevo estadio a la altura de la cuidad y del siglo XXI. Pero todavía falta que el resto de partidos políticos municipales se posicionen al respecto, algo que ocurrirá este viernes en una comisión extraordinaria y el jueves que viene en el pleno. El Gobierno municipal confía en conseguir los apoyos necesarios, pero el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se ha encargado a de recordarles al resto de grupos que "votar en contra" del emplazamiento propuesto, es decir, La Romareda, "supone poner en serio riesgo los plazos para poder ser sede del Mundial".

Y es que a finales de septiembre, según el calendario marcado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), es cuando Zaragoza deberá presentar su sede, que es el equipamiento que ofrece para que se disputen esos partidos del campeonato mundialista del 2030. "Y las sedes tienen que ser físicas, no etéreas", es decir, no pueden ser ideas si no realidades. "Y en estos momentos tenemos un equipamiento, que es La Romareda, que la propia sociedad civil ha dicho que quiere que sea la ubicación del nuevo campo", ha insistido Serrano.

No obstante, es obvio que para que el campo zaragozano pueda acoger partidos del mundial, el estadio deberá reformarse, pero el proceso para encargar y diseñar un proyecto comenzará después del verano. Antes, PP y Cs necesitan asegurarse, por lo menos, dos votos más para que la opción de La Romareda salga adelante. Con los dos concejales de Vox, socios habituales del Gobierno municipal bastaría pero, ¿qué pasaría si la oposición tumba la propuesta del Gobierno?

"Me van a permitir que no me ponga en ese escenario, pero ustedes ya me van conociendo. Habría un plan B, pero el plan B pondría en riesgo los plazos (para presentar la candidatura para el Mundial) y eso es muy importante. Yo creo que todos los grupos con responsabilidad sabemos qué cartas tenemos y cuáles no", ha respondido Serrano.

Por ello, el concejal de Urbanismo ha recordado la importancia de lograr un consenso lo más amplio posible, puesto que esta será una de las cuestiones que la RFEF tenga en cuenta a la hora de escoger las 11 sedes que albergará España en el Mundial que aspira a organizar junto a Portugal en el año 2023. "Seguimos con la mano tendida. Seguimos abiertos al diálogo. Teníamos un folio en blanco que hemos sido capaces de completar", ha dicho Serrano sobre la elección de La Romareda como el lugar en el que construir el nuevo campo. "A fecha de hoy, alternativa a eso no hay, sinceramente, no la hay", ha insistido.

Eso sí, "si hay una mayoría del pleno que entiende que La Romareda no es la ubicación adecuada la manera que tiene de demostrarlo es votando en contra, pero los grupos municipales saben que votar en contra de esa decisión supone poner en serio riesgo los plazos para poder ser sede del Mundial", ha repetido Serrano.

Un informe "de expertos de prestigio internacional"

En la comisión del viernes, los partidos deberán pronunciarse sobre un expediente que presentará el Gobierno que recoge las conclusiones del "proceso de escucha" en el que participaron 49 entidades de la sociedad civil, la mayoría de las cuales (el 71,4%), se pronunciaron a favor de la ubicación de La Romareda. Pero para entonces, Serrano avanzó ya el martes que espera que los partidos puedan contar también con otro informe que han encargado a "un servicio de ingeniería" que evalúa si el emplazamiento actual es apto para construir un campo con los requisitos necesarios que exige la FIFA y que hay espacio de sobra en la parcela para albergar todos los servicios complementarios necesarios.

Pero este miércoles, el responsable de Urbanismo ha dado más detalles sobre ese nuevo documento. "Hemos recurrido a profesionales. Me va a permitir que no desvele a quiénes porque no me parecería elegante teniendo en cuenta que el resto de grupos municipales todavía no lo saben", ha dicho Serrano. Si bien sí que ha afirmado que se trata de "gente con sobrada experiencia en equipamientos y campos de fútbol de primerísimo nivel".

Ese informe podría estar listo para el viernes -"estamos trabajando para llegar antes de la comisión", ha dicho Serrano-, pero si no llega, en todo caso, estará para antes del jueves 28, que es cuando se celebra el pleno de este mes de julio, el último antes del parón estival. "Estoy intentando que se adelanten los trabajos para que los grupos puedan disponer de toda esa información", ha añadido.

Y es que Serrano sabe que, aunque ninguno de los demás partidos políticos municipales ha desechado la idea de que el campo se quede donde está, tanto Podemos como el PSOE, en menor medida, han manifestado dudas sobre si en el solar de La Romareda cabría un campo lo suficientemente grande como para satisfacer las demandas de la FIFA. Y un informe que corroborase que sí acabaría con algunas reticencias, lo que facilitaría el consenso.

De todas formas, el responsable de Urbanismo aseguró que él mismo no conoce todavía el contenido de ese informe, puesto que el ayuntamiento "lo encarga pero no lo orienta". "Los informes técnicos los respeto siempre", ha asegurado.

"Nosotros ya tenemos informes internos de la casa que la ubicación de La Romareda cumple, pero además queríamos tener un informe de expertos de experiencia nacional e internacional porque el primero que quiere eliminar cualquier tipo de duda soy yo", ha zanjado Serrano.

206.000 euros para arreglar el estadio

Todas estas declaraciones las ha hecho Serrano en una visita al estadio municipal de La Romareda en la que ha estado acompañado, este miércoles, por el director financiero del Real Zaragoza, Mariano Aured. El motivo de su presencia era comprobar el estado de los trabajos que se están llevando a cabo en el campo de fútbol para poder acondicionarlo de cara al partido que jugará la Selección Española contra Suiza el 24 de septiembre.

Sobre esta cuestión, el concejal Serrano ha anunciado que el ayuntamiento va a recibir una subvención de 206.718 euros para sufragar las obras, que han supuesto una inversión total de 483.699 euros. Los fondos provienen del Consejo Superior de Deportes (CSD) y van a servir para sufragar el 42% de las obras.

Las actuaciones que se están llevando a cabo ya son visibles en el campo y una de las que más se notará será el cambio de los focos del estadio. Las vetustas y redondas luminarias que cuelgan de los cuatro postes que rodean el estadio van a ser cambiadas por otras de tecnología led, que son cuadradas y que incluyen un sistema de encendido rápido, algo que era requerido desde hace tiempo puesto que el Real Zaragoza ha recibido una multa en cada partido que ha jugado en casa por no tener las bombillas adecuadas. En total, van a desinstalarse 360 focos de los antiguos, que pesan 20 kilos cada uno.

En conjunto, las obras afectan también al túnel de vestuarios, la tribuna de prensa, la climatización de tres vestuarios (local, visitante y árbitros), la adecuación de las taquillas en los vestuarios técnicos y visitante, la sala para realizar los controles antidoping, el palco de autoridades y el palco VIP, las gradas animación, la sala de prensa, y la zona que para la UCO de la Policía, desde donde se controla la seguridad de todo el estadio.

Este nuevo espacio es otro de los que más llamará la atención a los que estén habituados a visitar La Romareda, puesto que la ampliación de esta área para la UCO se ha 'comido' unos cuantos asientos de las gradas al haber aumentado su tamaño.