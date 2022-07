La reunión del bus acaba sin acuerdo y los conductores mantienen la huelga

La reunión entre la empresa del bus de Zaragoza, Avanza, y el comité de empresa no ha terminado en acuerdo, ni se ha logrado convencer a los conductores de que suspendan los paros. Pero sí que ha habido avances o, al menos, un cambio en la postura de los trabajadores que han presentado una nueva oferta que supone una rebaja en materia salarial y de jornada. La empresa responderá este jueves si la acepta o no, una decisión que podría cambiar el rumbo de la huelga, la más larga de la historia de la ciudad.

Hasta ahora, el comité exigía que el nuevo convenio colectivo garantizase el 95% de las suma de los IPC (2019-2023) para asegurar así su poder adquisitivo. Ahora proponen que sea del 85%. «Sabemos que salimos perdiendo, pero lo que intentamos es que sea lo menos posible y lograr así el acuerdo», explican los representantes sindicales, que admiten que no tienen confianza en la empresa. Tampoco en el ayuntamiento.

Otra de las condiciones laborales que ha generado importantes diferencias entre las dos partes tiene que ver con la reducción de la jornada laboral que reclama la plantilla. Según la última propuesta del comité, en lugar de disminuirla en 60 horas en cuatro años, ahora aceptan que que la reducción sea de 50 horas por trabajador.

Son las dos principales reivindicaciones de la plantilla y que los representantes sindicales llevan meses peleando. Siempre han dicho que si la empresa no acepta una subida salarial "justa" deberá compensar con mejoras organizativas a sus empleados.

Avanza mantiene su oferta

Avanza mantiene la oferta de la semana pasada con una subida fija del 8% y una cláusula de revisión del 11,25%, que alcanzaría el 15% si se suma la antigüedad y los pluses de verano. Un incremento que el comité dice que no es real.

«Para sacar esa cifra incluyen todo tipo de pluses y antigüedades, por lo que no es real», insisten. Pero la dirección de la empresa del bus asegura que ya no tiene más margen de maniobra y que no pueden mejorar su oferta porque, en caso de hacerlo, pondrían en peligro la viabilidad del servicio.

Nueva reunión y nuevos paros

Este jueves volverán a juntarse en el SAMA, coincidiendo con una nueva jornada de paros (de 8.30 a 9.30 horas; de 13.45 a 14.45 y de 19.30 a 20.30) y un pleno extraordinario solicitado por el PSOE en el ayuntamiento zaragozano para analizar el presente y el futuro del autobús urbano.

Una sesión en la que su portavoz, Lola Ranera, exigirá al alcalde, Jorge Azcón, y a la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, que contraten a un mediador para que acabe con el conflicto. «Nunca habíamos llegado a una huelga de 535 días», ha denunciado.

Según la socialista, «no es solo un problema entre la empresa y los trabajadores (como argumentan desde el Gobierno de PP-Cs), es un problema del servicio público que afecta a todos los ciudadanos». «Queremos que el alcalde entienda cuál es el problema de los ciudadanos. La prioridad en estos momentos es resolver esta huelga», ha insistido la concejala, que ha cargado contra Chueca. «La incapacidad concejala es evidente después de 535 días», ha asegurado Ranera, un motivo por el que solicita que se opte por la figura del mediador.

Para Chueca, la actitud de Ranera es "muy irresponsable" por pedir otro mediador "después de casi 18 meses de huelga" y en "una situación insoportable" que "no había pasado jamás en la historia de la ciudad".