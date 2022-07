El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido retirar la Ley de Memoria Democrática por buscar la ruptura del pacto de reconciliación entre españoles, al tiempo que ha reclamado impulsar una Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las víctimas del terrorismo, facilitando la investigación de todos los crímenes, así como la protección de la memoria de las víctimas del terrorismo y la prohibición de actos de homenaje a los terroristas.

La moción ha sido presentada conjuntamente por PP y Cs y ha contado con 16 votos a favor de PP, Cs y VOX y 14 en contra de PSOE, Podemos y Zaragoza en Común.

La portavoz del PP, María Navarro, ha opinado que debería llamarse ley de memoria selectiva porque se olvida de las víctimas del terrorismo "y eso es desconocer la historia". "No decimos que no se reconozca a las víctimas del franquismo", ha añadido.

La vicealcaldesa y concejal de Cs, Sara Fernández, ha criticado que el PSOE haya pactado esta ley con Bildu "poniendo el sillón de la Moncloa por encima de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo", en una ciudad "amargamente castigada" por éste y ha reclamado una ley "de reparación de todas las víctimas sin excepción, sin esa distinción cruel" porque "hay que proteger a la víctimas del franquismo, pero igual que a las del terrorismo".

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez Gámez, ha subrayado que para su partido "todas las víctimas son iguales" y todas merecen "reparación y recuerdo", para criticar al PP por querer ser "los únicos defensores de las víctimas" del terrorismo" y utilizar esta cuestión "como herramienta de confrontación electoral", pero "no vale todo para desgastar al Gobierno, señores del PP y de Cs", ha sentenciado.

La concejal de Podemos, Amparo Bella, ha dicho que sí hay reconocimiento a las víctimas de ETA, ha pedido "no manipular" y ha defendido la necesidad de apoyar a las víctimas del franquismo, igual que lo ha hecho el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, "con cien mil muertos que no han tenido una sepultura digna", al tiempo que ha criticado que se "use" el terrorismo de ETA, cuando hay otra ley específica "que atiende eso".

El portavoz de VOX, Julio Calvo, se ha mostrado "escéptico", pero ha votado a favor de retirar una ley que propone "un discurso revisionista con la excusa de la defensa de un derecho del que nadie duda" y "trata de imponer por ley un relato oficial".