Los Bomberos de Zaragoza: más rápidos y eficaces gracias a la tecnología

La situación era límite. El incendio de Ateca estaba descontrolado. Los efectivos antiincendios no daban abasto y los bomberos necesitaban más agua. ¿De dónde? La respuesta llegó desde Zaragoza, desde el Centro de Comunicaciones que utilizó el satélite para localizar un chalet con piscina donde introducir las mangueras y poder continuar con las labores de extinción.

A través de la radio, el equipo del Cuerpo de Bomberos del la capital que se trasladó hasta este municipio para ayudar en las labores de extinción fue dirigido y organizado para captar agua y actuar. Geolocalizados, recibían información en tiempo real de su entorno e instrucciones para que su respuesta fuera más rápida, eficaz y, sobre todo, más segura.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido 216.469 euros en la modernización y digitalización del Centro de Comunicaciones del Parque número 1, en Valle de Broto, que ahora está dotado de alta tecnología para coordinar todas las emergencias. Cuenta con cuatro puestos de operadores desde donde se atienden y gestionan las llamadas y se controlan todas las intervenciones de las unidades a través de una pantalla gigante de 3x2 metros, donde se proyectan en tiempo real las imágenes de todos los parques de bomberos, las tomadas desde los drones, o la información y los mapas necesarios en cada momento.

Imágenes del entorno

Precisamente, la información extra que se aporta a los equipos permite que su actuación sea más eficaz. Con un tiempo de respuesta de dos minutos (incluso, de minuto y medio), las unidades reciben en las tablets de los camiones la posición exacta del incidente, imágenes del lugar y de todo su entorno.

Hasta hace bien poco, los equipos tenían que buscar en un mapa de papel el punto exacto de la emergencia y, hasta que no llegaban, no sabían a qué se enfrentaban. No es lo mismo sofocar un incendio en un unifamiliar o en un edificio de cuatro plantas sin locales que hacerlo en un bloque de varias alturas situado junto a una guardería, un supermercado o un negocio con material inflamable.

La información

“Ahora saben cuántas plantas tiene el edificio, dónde están las tomas de agua, qué tipo de negocios hay alrededor y, en el caso de que se trate de una empresa o industria, hasta cuál es el protocolo de seguridad”, explica el concejal Delegado Bomberos, Alfonso Mendoza. También reciben información los efectivos desplazados, así como de la coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, como Guardia Civil o Policía

Este centro recibe cada día entre 30 y 35 llamadas diarias en un día sin incidencias importantes, que pueden has “triplicarse” ante episodios más graves, como en días de tormenta con fuertes rachas de viento, explica el subinspector del Cuerpo de Bomberos, Mariano Fontecha.

Otras inversiones

El Cuerpo de Bomberos de Zaragoza cuenta desde este año con la llamada Casa del Fuego, en el parque 5 de La Cartuja, donde ya se realizan prácticas con fuego real para mejorar el entrenamiento y la seguridad de los bomberos, que ha contado con una inversión de 279.674 euros.

Además, se ha puesto terminado la Escuela Ciudadana de Prevención de Riesgos en el Museo del Fuego, pionera en España, y está previsto ampliar la plantilla con la convocatoria de oposición de 43 nuevas plazas, que se sumarán a los 409 efectivos, de los cuales 340 son bomberos.