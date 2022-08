La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado a la concejala municipal de Economía, Carmen Herrarte (Cs), por difuminar la imagen de la vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Sara Fernández, después de que Herrarte dijera en una entrevista en El Periódico de Aragón que su “jefe” es el alcalde, Jorge Azcón (PP).

“Jamás públicamente he rechazado a mi jefe, a mi secretario general, en el momento que fuera; ni lo he rechazado ni he difuminado la imagen de mi portavoz, que es lo que viene haciendo la señora Herrarte con Sara Fernández”, ha destacado la edil socialista.

Ranera ha añadido que la responsable de Economía “no puede decir” que su “jefe” sea Azcón, ya que el alcalde “es su socio, es otro partido político, a no ser que ella tenga mucho interés en acabar en ese partido”.

“Su jefa, que yo sepa, en el Ayuntamiento de Zaragoza, se llama Sara Fernández, y es la portavoz de Cs; y su jefe de Ciudadanos, el secretario general -en Aragón- se llama Dani Pérez”, ha abundado.

Ante estos hechos, Ranera ha hecho “un símil del fútbol” al afirmar que “hasta el 30 de agosto está abierto el mercado”, en referencia a la posibilidad de que Herrarte esté “jugando a estar en el mercado”, razón por la que se hubiera pronunciado en esos términos “mediáticamente”.

La munícipe ha abundado en esa posibilidad al elucubrar que “lo que está buscando es que, antes del 30 de agosto, en ese mercado de verano, pueda entrar en contacto con su jefe actual o con otros posibles jefes que puedan tenderle puentes, porque además dice que quiere seguir en política”.