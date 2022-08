Avanza y el comité del bus en Zaragoza se ven de nuevo pero no sellan el pacto

Un día más, la reunión acontecida este martes entre Avanza y el comité de empresa no acabó con acuerdo, lo que no quiere decir que no sirviera para nada. Este último encuentro ha sido el primero desde que se rompieran las negociaciones a finales del pasado mes de julio, y en él la compañía que gestiona el servicio de autobuses urbanos de Zaragoza ha recuperado su oferta económica: una subida salarial por encima del 8% y una cláusula de revisión del 11,25% al cierre de convenio (que estará en vigor hasta 2023).

La empresa quiso así mostrar su «buena predisposición» para zanjar el conflicto, que lleva activo ya más de 500 días. Según la compañía, este jueves se aclararon algunos temas que quedaron pendientes a finales de julio cuando la negociación saltó por los aires, y las partes se han citado de nuevo el jueves para tratar de cerrar un acuerdo. Y es que Avanza quiere evitar, a toda costa, llegar la semana que viene y que la huelga siga en marcha. Esto es así porque a partir del 5 de septiembre, según el calendario que aprobó la plantilla, los paros serán de lunes a domingo y no solo los martes, miércoles y jueves como hasta ahora. Si llega el momento y la huelga sigue en marcha, las negociaciones podrían estancarse de nuevo o, incluso, volver al inicio. Sin embargo, más allá de volver a ofrecer la empresa esos porcentajes de subida, las partes no entraron a discutir sobre el tema económico. Se han aclarado algunos puntos del articulado del convenio que quedaron pendientes en julio, afirmaron desde Avanza, que insisten en que «ambas partes tienen la obligación de cerrar un acuerdo antes de entrar en otros escenarios». Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, explicó tras la reunión que faltan puntos importantes para llegar al acuerdo. El representante de los sindicatos afirmó que ellos también realizaron su propia propuesta, en la que renunciaron, aseguró Montañés, a muchas de las peticiones que llevan tiempo reivindicando. Lo hacen con el ánimo de facilitar un pacto, afirmó, pero para ello la empresa también debe aproximarse a sus postulados en otros aspectos. El alcalde pide responsabilidad Este mismo martes, en el acto que sirvió para presentar los nuevos autobuses eléctricos que llegarán a Zaragoza, el alcalde, Jorge Azcón, se refirió al conflicto instalado en Avanza y dijo que «es una buena noticia que la empresa esté hoy negociando con los sindicatos para que puedan llegar a un acuerdo». «Estoy convencido que todos lo deseamos», espetó. Pero el regidor no se quedó ahí y pidió responsabilidad a las partes en un momento, dijo, en el que «todo el país y toda Europa» está sumida en una crisis energética derivada del conflicto con Rusia. Ahora es momento, dijo, de fomentar el uso del transporte público y colectivo para ahorrar energía, y es obvio que una huelga, que conlleva alargar los tiempos de espera en las paradas, no es el mejor aliciente para los ciudadanos. Por ello, y porque el ayuntamiento está «haciendo un esfuerzo importante» al subvencionar el 60% del precio del billete, cuyo precio lleva dos años congelado, insistió en que es necesaria la resolución del conflicto. Además, Azcón se refirió también al «pacto de rentas» al que llaman «distintos Gobiernos» como el de «España y Aragón», que supondría la moderación salarial a cambio de la disminución de los beneficios empresariales. «Todos debemos ser responsables», afirmó el primer edil.