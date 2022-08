El PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado la "falta de limpieza" y la suciedad que "se acumula" en numerosas calles, plazas y solares de la capital aragonesa. Los socialistas han recordado que la suciedad es uno de los problemas que más preocupan a los zaragozanos pero el Gobierno PP-Cs solo se dedica a poner flores y embellecer la parte más turística de la ciudad en detrimento de los barrios tradicionales.

"Es evidente que el centro de la ciudad tiene que estar en perfectas condiciones, pero lo que le pedimos al Gobierno de Azcón es que no abandone los barrios donde viven la mayoría de zaragozanos. Las aceras están llenas de suciedad, hay excrementos, papeles, colillas. La ciudad nunca ha estado tan sucia", ha observado la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera.

El grupo municipal socialista ha pedido al alcalde, Jorge Azcón, y a la consejera municipal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, que "dejen de poner excusas" y "asuman de una vez su responsabilidad".

"Llevan --ha expuesto Ranera-- tres años en el Gobierno. No pueden echar balones fuera también en esto. Es responsabilidad suya. No saben resolver los problemas de los zaragozanos como pasa con la huelga del autobús urbano, la más larga de la historia de la ciudad. Si no sabe solucionar los problemas de los ciudadanos, el alcalde debería irse". Según Ranera "no sirve que digan que la ciudad estará más limpia cuando entre en vigor la nueva contrata" y ha pedido al alcalde que "abandone" su "política de marketing y efímera" dirigida solo al distrito Centro de la ciudad y "para su rédito político".

"Las aceras están llenas de suciedad, hay excrementos, papeles, colillas. La ciudad nunca ha estado tan sucia"

"Los zaragozanos viven en los barrios, que no pueden estar en estas condiciones. El alcalde de Zaragoza es incapaz de gestionar y empieza a acumular muchos fracasos en el Área de Servicios Públicos", ha reprochado la edil socialista