Los zaragozanos siguen afectados por los paros de los autobuses urbanos tras una reunión forzada por el ayuntamiento donde Avanza y el comité no llegaron a un acuerdo y continúan con las posturas enfrentadas. Después de continuar las negociaciones y de suspender la huelga de forma temporal para tratar de llegar a un acuerdo, de momento no se ha alcanzado entre el comité y la propia empresa y aunque el Ayuntamiento de Zaragoza ha tomado cartas en el asunto todavía no se ha desencallado la situación.

¿Qué cambia en la huelga? De abril a junio los paros fueron de lunes a viernes en semanas alternas (salvando festivos). Es decir, una semana había huelga y en la otra la flota circulaba con normalidad, lo cual era enrevesado para los usuarios y usuarias del bus. Pero además, cada día cambiaban las horas de los paros. Había tres tramos, uno matinal, otro al mediodía y otro por la tarde. Cada día, tres horas distintas. Los conductores del bus pierden 23 euros por cada hora de paros en Zaragoza Pues bien, eso se mantiene, pero con matices. Ahora serán todas las semanas entre el 12 de julio y el 1 de septiembre, pero los martes, miércoles y jueves. Los servicios mínimos varían también con respecto a los paros de primavera. Serán de entre el 46,8% y el 60,1% entre los conductores, 75% de servicio mínimo en taller, para tareas de mantenimiento; del 100% en portería, para el control de accesos y del 50% en Caja para la recogida de recaudación. Asimismo, se establece el 80% de servicio mínimo de inspección, para apoyo a los conductores, atención a incidencias y garantizar la operatividad del servicio. Por último, la oficina de atención al cliente, ubicada en el centro comercial El Caracol, contará con unos servicios del 67%. Lo que no varía es que las expediciones que estén en marcha a la hora de inicio de los paros realizarán su trayecto completo hasta el final de la línea, permitiendo la subida y bajada de viajeros, igual que el servicio para personas de movilidad reducida severa (PMRS), que mantendrá la prestación del servicio al 100%. El comité del bus pide la intervención de la Dirección General de Trabajo para acabar con la huelga Los paros de hoy, miércoles 31 de agosto Por la mañana de 8.15 a 9.15 horas.

Al mediodía de 14.15 a 15.15 horas .

. Por la tarde de 19.15 a 20.15 horas.