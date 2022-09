Hartazgo ciudadano por la huelga del bus en Zaragoza: «Esto dura ya demasiado tiempo»

Después de casi 20 meses de conflicto abierto, la huelga de los trabajadores del servicio del autobús urbano de Zaragoza ha entrado este lunes en una nueva fase, con paros todos los días de la semana justo cuando la ciudad se reactiva tras la vuelta de las vacaciones. Ante esta situación, en la que ni Avanza ni los sindicatos parecen estar cerca de llegar a un acuerdo, la ciudadanía se muestra «harta» de tener que sufrir las consecuencias de un desencuentro que, a pie de calle, no se entiende.

«Entiendo que los trabajadores tienen derecho a la huelga y que luchen por aquello que creen que les corresponde, pero lo malo es que este conflicto ya se está extendiendo durante mucho tiempo. Y por la forma en la que han convocado los paros (en tres franjas cada día de una hora cada una), los perjudicados somos los ciudadanos. Que hagan huelga, vale, pero que la hagan toda del tirón y no así», pedía este lunes Ana Barriga, una usuaria del bus que lo coge tanto para ir a trabajar por la mañana como para volver a casa pasado el mediodía. «Me pillan las dos franjas de huelga. Y la gente está muy cansada. Con todo lo que se escucha en las paradas, no me sorprendería que pronto hubiera problemas y gordos. Y espérate al jueves, cuando vuelvan los niños al colegio», añadía esta mujer.

Las opiniones ciudadanas sobre este conflicto se suceden en las marquesinas: «Necesito coger el bus para ir a trabajar y estoy bastante harta. No conozco mucho sobre lo que está pasando, pero si a todos nos pagaran lo que ganan los conductores...», decía Yolanda, otra usuaria habitual de las líneas de la ciudad.

En este primer lunes de recrudecimiento de la huelga, los tiempos de espera se han ido hasta pasados los 15 minutos en algunos casos. «Iba a coger el 38 para ir a trabajar a la Universidad, pero al final he cogido el tranvía. Tenía que esperar 14 minutos y no tengo ese tiempo», lamentaba Pablo Artal.

«Lo que está pasando con el autobús es una vergüenza por todos los lados: por parte de los trabajadores, de la empresa y del ayuntamiento. El que tiene que ir a trabajar y tiene que coger dos buses no puede llegar a tiempo a su puesto de trabajo. Tendrían que solucionarlo ya y como sea», protestaba otra ciudadana, María Jesús Casanova.

«Yo entiendo que tengan derecho a huelga, pero nos están volviendo locos a los ciudadanos. Además los tiempos de espera que pone a veces están mal: pone que el bus tardará 20 minutos y luego aparece en tres», lamentaba otro usuario habitual del servicio, que no llegó a decir su nombre antes de subirse a un bus de la línea 33.

Así, con el cabreo ciudadano en aumento, Avanza y el comité vuelven a reunirse este martes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para tratar de acercar posturas. Mientras, los paros volverán a alargar los tiempos de espera en las paradas: la huelga este martes será de 8.15 a 9.15 horas; de 14.15 a 15.15, y de 19.15 a 20.15.