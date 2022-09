Zaragoza albergará este año el doble de congresos que en 2021, cerca de 300 citas, que dejarán un impacto de más de 50 millones de euros. Antes de la pandemia, en 2019, la ciudad acogió 530 eventos. Unas perspectivas halagüeñas que continuarán al alza en 2023 con congresos profesionales ya cerrados, y que se verán reforzados con la presidencia de España de la Comisión Europea (CE) en el segundo semestre, para lo que se espera la llegada de eventos internacionales.

Durante este tiempo, Zaragoza Congresos ha elaborado un dosier de candidatura que se ha sido presentado este jueves en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, con la presencia de la vicealcaldesa y concejala municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández; el gerente de Zaragoza Turismo, Conrado Molina; y el director de Zaragoza Congresos, Miguel Ángel Argente.

En un acto, que ha congregado a las empresas socias de Zaragoza Congresos, los asistentes han conocido este dosier que se convierte a partir de ahora en la herramienta de trabajo para convertir a Zaragoza en sede de encuentros profesionales, jornadas, reuniones y convenciones.

Con este trabajo hecho, las expectativas para este año son "excelentes" y apuntan a una recuperación rápida del turismo de congresos, han indicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

Sara Fernández ha comentado que 2020 estaba llamado a ser un año récord después de que en 2019 se celebrará 530 congresos con una asistencia de 128.000 participantes, que dejaron en la capital cerca de 100 millones de euros. Pero el estallido de la pandemia canceló todas las citas previstas registrándose 85 eventos concentrados en los primeros meses del año, antes del estricto confinamiento de marzo.

"Recuperación definitiva"

En 2021, un año marcado también por la crisis del covid y en el que hubo restricciones a la movilidad hasta mayo, hubo 136 congresos con un impacto de 26 millones de euros. La recuperación definitiva ha llegado este 2022 cuando se espera que la ciudad acoja el doble de eventos que el año anterior, que dejarán en la capital 50 millones de euros.

"Zaragoza está preparada para acoger cualquier evento y que se convierta en un éxito, no solo de participación, también en sostenibilidad y legado de conocimientos. Porque nuestra ciudad siempre ha sido especial. Y, para mostrarlo, se ha creado este nuevo dosier de candidatura que será a partir de ahora nuestra mejor herramienta de trabajo", ha indicado la vicealcaldesa, Sara Fernández, quien ha cerrado el acto.

Congreso Mundial de Periodismo

Para el último cuatrimestre del año se esperan una sucesión de citas importantes, como el Congreso Mundial de Periodismo organizado por World Association of News Publishers que tendrá cerca de 800 asistentes procedentes de distintos lugares del mundo.

Periodistas internacionales de cabeceras como 'New York Times', 'Sunday Times', 'Financial Times', 'BBC', 'Google', 'The Guardian', 'La Nación' o 'The Washington Post' estarán presentes, así como grandes expertos nacionales de los medios de comunicación, como PRISA Media.

Se celebrarán también otros congresos como el de la Asociación Española de Endodoncia con más de mil asistentes, el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, con 800 asistentes; el Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con 300 asistentes; o el International Conference on Chemical Looping, también con una previsión de 300 participantes.

Unas previsiones muy buenas para el 2023

Las previsiones de 2023 son también "muy buenas" con citas cerradas, como el Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la Federación Internacional de Motociclismo Europe 2023, International Conference on Advanced Information SystemsEngineerin, el Congreso Nacional SEPYPNA, Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del niño y del adolescente (SEPYPNA).

El hecho de que España acoja la presidencia de la Comisión Europea en el segundo semestre de 2023 será también un foco de atracción parala llegada de nuevas citas internacionales.

Al mismo tiempo, aumentan las empresas asociadas a Zaragoza Congresos, y en solo este año, han pasado de 132 a 146 siendo la primera vez que crecen desde la celebración de la Exposición Internacional en 2008, lo que demuestra el interés empresarial en el sector MICE --Meetings, Incentives, Conferences y Exhibitions--.

Además, otras 150 empresas forman parte del Zaragoza Corporativo Bureau abierto a todos los sectores implicados. De este modo, "Zaragoza se sigue manteniendo como referente del MICE español mientras se trabaja en las acciones del último cuatrimestre de 2022, entre las que se incluyen jornadas sobre sostenibilidad y accesibilidad, tres profits, la participación en la edición internacional del MIS, en el Iberian MICE Forum de Sevilla, IBTM, la jornada directa con el mercado francés del SCB y una presentación nacional de destino en Madrid", ha comentado el director de Zaragoza Congresos, Miguel Ángel Argente.

"Todas estas acciones -ha sintetizado Argente- y la situación actual ha llevado a constatar un importantísimo incremento en el mercado de congresos y eventos en Zaragoza en el primer semestre de 2022 y con unas perspectivas de que aumente considerablemente hasta final de año".