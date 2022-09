La Casa del Director albergará los servicios de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza

La Casa del Director de la Azucarera, en el barrio Jesús de Zaragoza, albergará los servicios de empleo municipales, que ahora están instalados en Zaragoza Activa. Sus 12 trabajadores, explican desde el área de Economía del consistorio, apenas disponen de espacio actualmente para poder trabajar cómodamente ni para atender a las personas que acuden a ellos.

Así, se volverá a dar uso a este edificio que llevaba años vacío y en el que ahora se instalará la sección de Orientación laboral, para la que trabajan cuatro personas, la sección de Inserción laboral, conformada por cinco empleados. Además, hay tres trabajadores comunes a ambos servicios.

La mudanza, que estará terminada casi con toda seguridad para después del Pilar, da respuesta así a la demanda de los propios servicios de empleo municipales, que en estos momentos no contaban con las instalaciones adecuadas. Según explican desde el área de Economía, en Zaragoza Activa no disponían de espacios privados en los que los demandantes de empleo pudieran explicarse con privacidad, puesto que las mesas estaban juntas y no había salas aparte.

Tampoco contaban con ningún espacio propio en el que realizar sesiones de trabajo grupales ni otras actividades, puesto que la compartían con el resto de servicios de Zaragoza Activa y muchas veces estaba ocupada.

«No podían atender a la gente de forma oportuna ni con la privacidad que requiere y claramente se nos solicitó un nuevo espacio. Además, dada la situación económica, se prevé que pueda subir el número de parados y que las secciones de inserción y orientación vayan a tener más trabajo, por lo que esta es una forma de reforzar el servicio», explica la concejala de Economía, Carmen Herrarte.

45.000 usuarios

Además, está previsto que en la Casa del Director, situada entre la calle Mas de las Matas y camino de la Torrecilla, albergue también el servicio de ventanilla única de asesoramiento para emprendedores, lo que sumaría dos trabajadores más. «Queremos centralizar todos los servicios para que la gente sepa donde acudir», añade la concejala.

A principio de este mandato, los servicios de empleo ya se unificaron en Zaragoza Activa, puesto que hasta entonces estaban desperdigados por otros equipamientos de la ciudad. Ahí contaban con 120 metros y ahora serán más del doble. Asimismo, una vez se haya hecho la mudanza, el ayuntamiento prevé acometer una pequeña obra para compartimentar más los espacios.

Desde 2016 y hasta este año, solo el servicio de Orientación Laboral ha atendido a 45.000 personas y solo este año ya han utilizado este recurso 2.676 vecinos de la ciudad.