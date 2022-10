El PSOE pide a Azcón que asuma el suplemento de los taxis durante las Fiestas del Pilar

El PSOE solicitó este viernes al Gobierno de PP-Cs de Zaragoza que asuma el suplemento de los taxis durante la Fiestas del Pilar, de 85 céntimos. Una medida extraordinaria en tiempos de crisis que supondría un coste de medio millón de euros y que, por otro lado, no ha pedido el propio sector.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, también solicitó la gratuidad del autobús y el tranvía durante «los días grandes». Sería una manera de compensar a los usuarios, que llevan más de 600 días sufriendo las consecuencias de la huelga, y de fomentar el uso del transporte público durante los pilares, cuando se disparan los desplazamientos en la capital.

Desde el PSOE no concretaron qué días podría aplicarse esta gratuidad del transporte público, ni si debería extenderse a todo el día o solo a las horas de paros. Según explicaron desde el PSOE, la decisión sería del Gobierno de PP-Cs. Eso siempre que aceptara la propuesta, algo que no va a ocurrir como ya dejaron claro durante la última sesión plenaria, cuando el PSOE presentó una moción solicitando la gratuidad del servicio durante las fiestas del Pilar. La moción no salió adelante.

Fuentes de Movilidad recordaron que el ayuntamiento ya asume el 60% del coste del billete del bus, un 15% más que antes de la pandemia.

Ranera, que acusó al alcalde de «dar la espalda a los ciudadanos» y de no poner solución a la huelga más larga de la historia, amplió sus peticiones y las hizo extensivas al sector del taxi, «imprescindible en la movilidad» de la ciudad.

Para incentivar su uso durante estos días festivos, Ranera propuso que sean las arcas municipales las que asuman el plus de 0,85 céntimos por festividad. Una medida que costaría unos 500.000 euros, «lo mismo que los polémicos toldos en la calle Delicias», explicó a modo de ejemplo.

Desde el sector del taxi no han realizado propuesta alguna al respecto y su presidente, Miguel Ángel Perdiguero, admitió que este anuncio les había causado cierta sorpresa.