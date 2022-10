La revolución de los quioscos transforma las calles de Zaragoza

Muchos de ellos llevaban décadas asentados en nuestras calles. Ahí, abiertos o cerrados, sin que nadie reparara mucho en su estética. Uno paraba, compraba el periódico y se iba. O se sentaba en la terraza para tomarse una caña. Sin más. Eran parte de la vida cotidiana de Zaragoza. Hablo de los quioscos, que han pasado de ser irrelevantes para la escena urbana a convertirse en el foco de todas las miradas después de la transformación que se ha impulsado desde el área de Servicios Públicos del consistorio zaragozano.

En los últimos días ha abierto uno de estos nuevos espacios, el de la plaza de Los Sitios. Antes de su derribo, este puesto era una pequeña caseta de ladrillo en la que había un toldo con publicidad de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Dedicado a vender prensa, había cerrado hace ya tiempo. Pero llegaron las máquinas, lo tiraron abajo y de los escombros ha resurgido un imponente edificio que no pasa nada desapercibido, al menos por ser la novedad.

Gustará más o menos, y es que su estética ha dado pie a muchas interpretaciones. Tanto en el salón de plenos como en la calle se han criticado las dimensiones de los nuevos quioscos, y eso que su diseño lo que intenta es integrarse en el entorno. Por eso utilizan madera y tonos oscuros.

En el caso del de la plaza de Los Sitios, su intento por acomodarse al paisaje urbano es notable. Primero porque el quiosco se diseñó para evitar talar un árbol contiguo, que se ha salvado al abrir una zona del techo. También se nota este intento por no molestar en las formas de la pared que da hacia el parque, puesto que se inclina hacia afuera para que la salida de humos no vaya directamente a parar a los árboles. Así, los esquiva para evitar problemas.

El nuevo quiosco cuenta con diez mesas en una terraza que puede cerrarse completamente con paredes de cristal y promete convertirse en una nuevo lugar de garantías en la zona. No obstante, justo en esta esquina de la ciudad lo que no faltan son veladores. En el tramo de la calle Zurita que va desde Isaac Peral hasta Los Sitios hay hasta siete establecimientos con veladores sobre la calzada. Siempre están llenos, por lo que la demanda se presupone alta, pero habrá que ver si la burra da para tanto.

En el parque José Antonio Labordeta

Pero este es solo uno de los quioscos de la ciudad que se han renovado siguiendo esos mismos parámetros arquitectónicos. Está también el del paseo Sagasta, que fue el primero de los puestos renovados que reabrió, o el del paseo Constitución, que ya funcionaba muy bien pero que ahora luce con una estética más actual y moderna.

Caso aparte son los quioscos del parque Grande José Antonio Labordeta. En la zona verde por excelencia de Zaragoza hay seis de estos puestos y no todos estaban funcionando, como es el caso del de Flandes y Fabiola, el más cercano a la fuente del Batallador, que llevaba tiempo cerrado y cuyo aspecto abandonado y vandalizado deslucía mucho el paisaje de su alrededor.

En el caso de estos quioscos, la mitad se van a tirar y otros tres se reformarán solo parcialmente. Y ya es notable el cambio, puesto que al caminar por el paseo central del parque Grande uno notará que no queda rastro de los antiguos y deslucidos quioscos. El que estaba en la entrada se ha convertido en un solar vallado a la espera de que se levante un nuevo bar. Y lo mismo pasa con el de Flandes y Fabiola. Ya no queda nada más que máquinas trabajando para alisar el suelo. Gusten o no, los nuevos quioscos han transformado el paisaje urbano de la ciudad.