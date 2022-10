Se cumplen 600 días de conflicto: la huelga del bus sigue adelante en Zaragoza sin un final a la vista

Fue un 20 de febrero de 2021 cuando la plantilla del autobús urbano de Zaragoza comenzó con unos paros que, hasta el día de hoy, han ido afectando de diferentes formas al servicio. Desde entonces han pasado ya 600 días, aunque los días con huelga acumulados son 169 en total. ¿La solución? Parece más lejos que nunca.

Desde que comenzó la huelga hace casi 20 meses, los trabajadores en su conjunto llevan descontadas de sus nóminas 39.798 horas y, según fuentes de Avanza, en la actualidad los paros convocados suponen una pérdida para los trabajadores de «unos 100 euros al mes». Mientras tanto, la empresa en septiembre perdió 400.000 euros.

Las negociaciones llevan rotas desde hace justo un mes, cuando se produjo la última reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje entre la empresa y el comité. En aquel encuentro, la compañía que gestiona el autobús urbano aceptó la oferta que había hecho el órgano mediador, que suponía una subida del 8,5% del salario y un 12% en variables. La propuesta, de haberse aceptado, se hubiera sometido a referéndum e incluía también desconvocar los paros programados. Pero la representación sindical dijo que no y que, en todo caso, era un «buen punto de partida para empezar a negociar».

Según Avanza, la oferta del SAMA ya se encuentra por encima de sus posibilidades, por lo que fue «un esfuerzo tremendo» aceptarla aquel 14 de septiembre. Pero el comité cuestiona que la empresa no tenga más capacidad económica puesto que, al ser una contrata del ayuntamiento, «tiene el beneficio asegurado».

¿Y ahora qué? Por parte del comité, se decidió ya hace algunas semanas incrementar la presión en las calles a través de varias concentraciones y manifestaciones convocadas. Este mismo jueves han estado las puertas de la sede de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón para pedir su intermediación en el conflicto.

"De la Puente, Azcón, dimisión"

«De la Puente, Azcón, dimisión», cantaron refiriéndose a la directora general, María Soledad de la Puente, y al alcalde de Zaragoza. «Tanta responsabilidad tiene la empresa como los políticos y las administraciones que no se implican para resolver el conflicto», lamentaron, megáfono en mano, los trabajadores, cuyos representantes insisten en que la autoridad laboral obligue a la dirección de la compañía a sentarse a negociar.

Para el comité, la propuesta del SAMA no es asumible porque ese 12% en variables incluye subidas ya programadas y porque no llegaría a todos los empleados. Además, piden más días libres al año. Tampoco aceptan que se fijen ya las condiciones de los sueldos de 2024, año en el que ya no estaría en vigor el convenio que están, o estaban mejor dicho, negociando. Así, con este panorama, la salida que se prevé son más paros. «Cuanto menos se muevan las negociaciones, más vamos a mover nosotros. No entendemos que Azcón no fuerce a la empresa a sentarse», decía el presidente del comité, José Manuel Montañés (Sattra).

Para el próximo día 20 hay convocada una reunión de todos los delegados sindicales en la que se decidirá cuáles son los siguientes pasos que dan. En el aire planea la idea de recrudecer los paros, lo que podría implicar el aumento de las tres franjas horarias en las que se producen. Habrá que ver entonces cómo se configura la mayoría del comité, puesto que a pesar de la unidad que ha mantenido hasta ahora, son públicas las desavenencias entre Sattra, el CUT, quien ostentaba la mayoría de los delegados hasta el pasado mes de marzo, y el resto de sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Por el momento, eso sí, el apoyo a la huelga entre la plantilla sigue siendo firme, puesto que la secundan «casi el 100% de los conductores».

Para la empresa, que la huelga se recrudeciera supondría «una muestra más de la huida hacia delante» que ha emprendido el comité, lamenta el director de Avanza Zaragoza, Guillermo Ríos.

«El comité decidió no aceptar la propuesta del SAMA y para nosotros sigue siendo incomprensible. Y ahora no saben cómo salir de la situación que han provocado», dice también Ríos, que pide que dejen votar a la plantilla sobre la propuesta del órgano mediador.

Esto mismo es lo que reiteran desde el ayuntamiento una y otra vez. Natalia Chueca, la responsable de Servicios Públicos y Movilidad, insistió en el último pleno en que se someta la propuesta del SAMA a referéndum entre la plantilla. Pero desde entonces todo sigue igual y la huelga se ha convertido en una constante en el día a día de los zaragozanos