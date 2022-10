Como la Ofrenda de flores o el Rosario de cristal, la huelga de autobuses se ha convertido ya casi en una tradición más de las Fiestas del Pilar. En los últimos 20 años, hasta seis veces ha habido paros convocados en este servicio durante la semana de festejos en Zaragoza. Si bien, ahora, los vecinos de la ciudad han aprendido la lección, puesto que la huelga actual lleva ya meses causando afecciones. Y la solución por la que apuestan muchos ciudadanos es evitar coger el autobús.

«Yo me he comprado un patinete, no te digo más. Antes iba siempre a trabajar en bus, pero el día que no iba tarde iba lleno y estaba ya cansado. Y con esto de la huelga me he decidido por fin. Así no dependo de nadie, aunque cuando llegue el frío ya veré si no me arrepiento», comentaba ayer un zaragozano, Joaquín. «Ya cansa. Y después de tantos años con huelgas ya no sabes ni que es lo que piden, ni lo que hacen o dejan de hacer», añadía este zaragozano.

Vestidos de baturro esperaban al número 25 en el paseo Pamplona Miguel Ángel y Raquel. «Nos afectan los paros pero los vas sorteando. Nosotros que solo bajamos a hacer recados pues podemos evitar las horas de huelga, pero los que tienen que trabajar... Y ojo, que para los somos de La Cartuja casi tenemos que estudiar para poder coger el bus, porque como de normal tenemos ya menos frecuencias, si te coincide con la huelga puedes estar media hora plantado esperando», lamentaba la mujer. «No sé qué piden ahora. Yo me quedé con lo de que les ofrecían ganar 40.000 euros y que no lo quisieron», criticó también.

Y precisamente la estampa de los baturros esperando en las paradas es lo que les habría gustado evitar en el Ayuntamiento de Zaragoza. El equipo de PP y Cs sabe que, cada mes que pasa, más les pesa la huelga, «la más larga de la historia» como les recuerda siempre la izquierda, y si encima los paros coinciden con la fiesta, el cabreo ciudadano se multiplica por dos.

Por ello, pidieron que, por lo menos durante estos días se suspendiera la huelga. Y no haberlo hecho, afirman fuentes del Gobierno municipal, demuestra que es «un claro intento de utilizar a los usuarios del transporte». No obstante, los servicios mínimos pautados durante los días de Pilares han sido más elevados de lo normal y, además, los refuerzos en las líneas han evitado imágenes de colapso, que no así las ya habituales colas y esperas en las marquesinas. «Te sientes tonto aquí esperando», lamentaba ayer otro usuario, Vicente, que llegaba tarde a comer a casa con su familia.