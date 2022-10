Zaragoza no variará los horarios de encendido de las luces de Navidad

El Ayuntamiento de Zaragoza no variará el horario de encendido de las luces de Navidad debido a que apenas tendría impacto en las arcas municipales. Según las previsiones de los técnicos municipales, el coste de la energía de los ornamentos navideños este año no superará los 8.000 euros en total, por lo que adelantar o retrasar su puesta en marcha no supondría un ahorro significativo en la factura eléctrica, que para este ejercicio se calcula que ascenderá hasta los 50 millones en total.

El consistorio quiere así cumplir con sus compromisos con los comerciantes de la ciudad, cuyas asociaciones mayoritarias se han posicionado siempre a favor de las luces navideñas puesto que consideran que fomentan el consumo en las tiendas locales. Eso sí, este año no se prevén nuevas compras de luces y ornamentos, por lo que el aspecto de la ciudad será semejante al de últimos años. Fue en 2020 cuando se estrenaron las principales novedades introducidas en esta materia por PP y Cs, con las luces del paseo de Independencia como gran atractivo. Sí que podrían cambiar las luminosas de algunas otras calles puesto que en vez de comprarse se alquilan, y este año se podrían escoger nuevos diseños. El Ayuntamiento de Huesca podría reducir el alumbrado navideño para bajar el gasto de energía Zaragoza es además una de las ciudades que más tarde encienden sus luces de Navidad. Este año todavía no hay fecha decidida, pero como todos los años la previsión es que se haga durante el puente de la Constitución o en los días cercanos al 6 de diciembre. La gran incógnita para esta Navidad es si volverá a la plaza del Pilar la gigantesca bola luminosa de 12 metros de alto que se instaló por primera vez el año pasado. El motivo es que entonces la bola cabía porque apenas se instalaron casetas del tradicional mercadillo navideño, sin embargo este 2022 volverá a ser de las dimensiones de antaño, con toboganes para trineos y una pista de patinaje por lo que apenas quedará espacio para una instalación de semejantes características. No obstante, no se decidirá hasta que se sepa cómo quedan distribuidos finalmente los espacios en la plaza.