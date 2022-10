Hay multas que son muy clásicas y que todos conocemos, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con el tráfico (exceso de velocidad, mal aparcamiento, conducir utilizando el teléfono móvil y unas decenas más), las de vehículos de movilidad personal, las de comportamiento incívico... la lista es muy larga.

Pero hay una serie de infracciones que no son tan conocidas, pero que en realidad están contempladas en diversos reglamentos u ordenanzas. Generalmente no las sabemos, pero existen y, además, suelen ser bastante cuantiosas.

Que las calles estén lo más limpias posible no solo depende, valga la redundancia, de los servicios de limpieza de cada localidad. Una parte importantísima recae en la responsabilidad de los ciudadanos, que deben mostrarse limpios y cuidadosos con el entorno. Por respeto a sí mismos y a los vecinos, porque las personas dedicadas a dejar impoluta la ciudad no pueden llegar a todo si no existe un mínimo de colaboración.

Por eso, por temas de higiene, de bacterias y de malos olores, está multado dejar fuera del contenedor basura. Y no solo eso, en Zaragoza la infracción puede ser muy cuantiosa para el bolsillo. Para pensárselo y mucho.

Multas cuantiosas

Esta infracción está especificada en la ordenanza municipal de Zaragoza, en concreto en el artículo 11.2: "Se prohíbe asimismo en vías o espacios públicos arrojar o depositar cualquier tipo de basura o residuo, encender fuego, lavar, arrojar aguas sucias, reparar o lavar vehículos y, en general, cualquier operación que pueda ensuciar las vías, producir polvo o ser contraria a la higiene. La evacuación de los residuos urbanos se efectuará de conformidad con la normativa vigente en la materia", explica.

Y la multa depende de si es una infracción leve o grave, que a su vez depende de la cantidad, volumen o naturaleza de los residuos y su impacto relevante sobre la limpieza del espacio público afectado. Si es leve está entre 50 y 250 euros y, si es grave, entre 251 y 500 euros.

010, servicio gratuito

Es decir, la basura, cartones y demás desechos hay que meterlos en el contenedor. Pero hay otro tipo de basura que no cabe y, por tanto, hay que buscar una solución. Y en Zaragoza es el 010, que es un servicio multidisciplinar para trámites municipales, pero uno de ellos es el de recogida de muebles viejos y enseres personales voluminosos. Ahora bien, tiene unas normas a seguir.

"Las recogidas se hacen de lunes a viernes mediante la utilización de camiones de caja abierta, o recolectores de características especiales. Se pueden recoger todo tipo de objetos de los que el ciudadano quiera deshacerse de su domicilio como sofás, puertas, muebles, electrodomésticos,... Este servicio no recoge escombros o basuras. Tampoco está destinado a recoger enseres procedentes de comercios o de actividades industriales; es un servicio para el ciudadano", explica.

Además, el mueble deberá ser dejado por el ciudadano en la ubicación de contenedores (de basura órgánica) más próxima a su domicilio, entre las 21 horas y 23 horas para evitar el deterioro estético de nuestra ciudad durante el día. Esa misma noche será retirado por el servicio de recogida.

De todos modos, si los enseres son muy voluminosos la recomendación es acudir a los puntos limpios que hay repartidos en la ciudad y que son gratuitos.