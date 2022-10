El centro de Zaragoza pierde tráfico en favor de los cinturones, que ganan hasta un 20% en algunos tramos

Esta es la tendencia que están observando los técnicos del consistorio zaragozano, y si bien los datos todavía no reflejan todavía un cambio claro y definitivo, la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, afirmó este miércoles que durante septiembre circularon más coches por las rondas de la ciudad que en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, en ese mismo mes, el centro perdió tráfico con respecto a 2021, con el covid menos controlado que en estos momentos.

Así, en lo que se refiere al paso de vehículos por la Ronda Hispanidad, este aumento de la circulación con respecto a 2019 es notable en algunos puntos. Según las cifras obtenidas en las estaciones de medición de tráfico, en esta vía a la altura del barrio de La Jota, hace tres años, a las 16.00 horas, pasaban de media 760 vehículos por hora. Ahora, en esa misma franja horaria son 825 vehículos por hora.

Ocurre lo mismo en la Ronda Hispanidad a la altura de Alcalde Caballero. De los 525 coches a la hora de media que pasaban por la tarde en 2019 se ha pasado a los 650 actuales. No obstante, en otros puntos del tercer cinturón, como el tramo que pasa pegado al cementerio de Torrero, las cifras actuales siguen siendo inferiores a las de hace tres años.

Todo esto responde a una serie de «sutiles cambios» que marcan una tendencia de futuro. Las causas son muchas, pero entre ellas está, por ejemplo, la modificación de hábitos tras la pandemia. Hay más personas que antes que siguen teletrabajando y otras empresas que han modificado sus horarios.

Sin embargo, Chueca descartó este miércoles que pueda hacerse una traslación directa entre la disminución del tráfico en el centro de la ciudad y el hecho de que se venden ahora más abonos del transporte público desde que el Gobierno de España bonifica el 30% de su coste. Solo en la primera semana de septiembre, por ejemplo, se dispensó más de un 700% más de abonos de 365 días que antes de que entrara en vigor este descuento.

Pero ese aumento de las ventas no ha supuesto todavía la recuperación de la demanda en el transporte público con respecto a las cifras que se daban antes de la pandemia. El tranvía sigue con un 10% menos de viajeros que en 2019 mientras que en el bus, con una huelga que lleva 600 días afectando al servicio de forma intermitente, el número de usuarios está un 20% por debajo. Los porcentajes, de todas formas, han ido subiendo conforme queda atrás aquel fatídico mes de marzo de 2020.

Así, la principal causa y la conclusión más sencilla de extraer es que los conductores prefieren circular ahora por vías con mayor capacidad que callejear por el centro donde el tráfico es más denso y donde hay más retenciones, aunque este cambio de hábito podría –y debería– consumarse una vez se establezca en Zaragoza una zona de bajas emisiones, algo que según la ley estatal contra el cambio climático debería pasar antes de que acabe el año.

Sin embargo, ante las preguntas del PSOE, Podemos y ZeC, la concejala Chueca informó de que todavía no está concretada la propuesta de zona de bajas emisiones porque siguen a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica publique el real decreto de deberá servir de guía para implantar esta restricción para los coches más contaminantes.

Aun así, Chueca no descartó que la zona de bajas emisiones pueda llegar a tiempo, aunque desde su área habían pedido al ministerio una moratoria de un año para disponer de un plazo mayor. Ante la premura, en la Federación Española de Municipios y Provincias, diferentes ayuntamientos de toda España están trabajando en un modelo de ordenanza para regular esta zona de bajas emisiones que pueda servir para todas las ciudades por igual y que pueda adaptarse a lo que diga el real decreto una vez se apruebe.

El proyecto del bus de barrio para Delicias, a consulta este año

El proyecto de crear una línea de autobús urbano que funcione solo dentro del barrio de Delicias de Zaragoza, el más populoso de la ciudad, estará listo a finales de año, cuando se compartirá con los vecinos para que puedan aportar ideas o mejoras al servicio planteado. Esto, no obstante, no quiere decir que vaya a ponerse en funcionamiento próximamente, puesto que según alertó este miércoles la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, la situación económica del ayuntamiento hace complicada su puesta en marcha. Así, lo que estará listo será la propuesta de esta posible línea, que uniría los diferentes puntos más concurridos del distrito, como los centros de salud, el centro de especialidades Inocencio Jiménez, la avenida Madrid o la Bombarda. El objetivo sería facilitar la movilidad, sobre todo de las personas mayores, dentro del propio barrio y no depender de otras líneas que hacen itinerarios más bien pensados para unir el distrito con otros lugares de la ciudad, pero no aquellos que se visitan en el día a día. Esta iniciativa, propuesta por Podemos, requeriría contratar más kilómetros a la contrata del bus, Avanza, por lo que el coste del servicio incrementaría en un momento en el que no se ha recuperado la demanda. Sin embargo, Chueca no descartó que este bus de barrio pueda estrenarse como proyecto piloto.