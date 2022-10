Vox marca ya la pauta de los próximos presupuestos de Zaragoza

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha afirmado este viernes en presencia del alcalde, Jorge Azcón, que todavía no se han producido contactos entre el Gobierno municipal y su formación de cara a acordar los presupuestos municipales del año que viene. Eso sí, advirtió, que dado que «las circunstancias económicas han cambiado drásticamente», van a tener que «pensar y reconsiderar» muchas cuestiones para apoyar las cuentas de PP y Cs.

En lo que va de mandato, Azcón se ha servido siempre de los dos votos de la ultraderecha para poder aprobar sus cuentas. Y ese acuerdo ha venido siempre precedido por amenazas de Vox de que no iban a firmar si no se cumplían sus expectativas. Para este año, Calvo aseguró que, «por supuesto», están dispuestos «a llegar a un acuerdo» pero que, en estos momentos, no son «ni proclives ni no proclives» a que se produzca.

«El escenario es distinto al año pasado», insistió el portavoz de Vox, que podrá llegar a un acuerdo si la propuesta de PP y Cs «es consciente» de la situación actual y de si «se ajusta la estructura de gasto».

Desde la formación de la ultraderecha han defendido siempre que es necesario recortar algunas partidas, especialmente las destinadas a las «competencias impropias» y otras más concretas como la de cooperación internacional y las subvenciones relacionadas con la cultura, como ocurrió el año pasado con los fondos que se destinaban a la Fundación José Antonio Labordeta, que desaparecieron.