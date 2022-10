Oposiciones de Enfermería en Aragón: "Estamos muy poco valoradas"

Más de 7.600 personas estaban llamadas al examen de oposición de enfermería este domingo en Zaragoza para tratar de conseguir una puesto fijo en el sistema aragonés de Salud. La prueba ha comenzado a las 10.00 horas y en total salen 1.113 plazas para todos los aspirantes. Eso sí, muchos buscaban conseguir algún punto para mejorar su posición en la bolsa más que una plaza.

"Voy a por los puntos, la plaza sería un milagro. Llevo pocos años trabajando y como es un concurso oposición, en el que también cuenta la experiencia, lo tengo complicado. Pero bueno, he estudiado", decía una joven de 26 años antes de entrar al examen. En el ambiente, además de los nervios y la expectación resonaba también la polémica surgida esta semana a raíz de la falta de sanitarios en Aragón y por las esperas para conseguir una cita médica.

"Yo estoy de eventual en Consultas Externas y sí, hace falta más gente", aseguraba Sandra. "Faltan enfermeras y los propios políticos lo dicen, pero vamos yo tengo jornada reducida y nadie me ha ofrecido un contrato a jornada completa. Se habla mucho de los incentivos para los médicos, pero para las enfermeras nunca hay nada. Estamos muy poco valoradas", aseguraba otra joven, de nombre Elena.

"Todo es bastante desastre. La organización, los procesos de oposición, el sistema... Es evidente que falta personal pero al mismo tiempo los exámenes en Aragón para conseguir una plaza son muy complicados porque apenas hay filtros", lamentaba esta misma joven.

La petición era unánime entre las que esperaban a entrar al examen, la mayoría mujeres. "Sí, falta gente. Las bajas no se cubren y las de larga duración a lo mejor tardan dos meses. Eso sí, al 31 de octubre echan a un montón a la calle...", comentaba otra mujer, de 30 años, que prefería no decir su nombre. "Yo vengo con el ánimo de poder conseguir una plaza, aunque necesitaré suerte", añadía la joven, que además está haciendo la tesis doctoral mientras trabaja.

Y es que todas las personas que se presentaban estaban ya trabajando, pero aspiran con el examen a conseguir algo más de estabilidad laboral en un sector con muy poco paro pero en el que cuesta establecerse sin encadenar un contrato con otro y moviéndose de destino. "La ventaja ahora es que en otras comunidades se han puesto las pilas y están contratando gente, y eso ha hecho que se vaya mucha gente que había venido aquí en busca de trabajo", decía otra candidata.

"Falta gente pero no interesa. Hasta que los de arriba no quieran no se solucionará", zanjaba otra aspirante, Celia, que trabaja en el Clínico.