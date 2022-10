Día I del rastrillo solidario de Zaragoza: "Hay gente que viene aquí a hacer la compra y se gasta 50 euros todos los días"

Son las 10.15 horas del último viernes de octubre y el murmullo de unas 50 personas rompe el silencio de los porches del Audiorama de Zaragoza. Entre ellos se van abriendo paso unos operarios con palets cargados de botes de conserva al grito de «ese vamos a llevarlo a alimentación». Este medio centenar de personas –que crece a pasos agigantados con el paso de los minutos– hace fila mientras espera la inauguración del rastrillo solidario de la fundación Federico Ozanam en la Sala Multiusos. Este rastrillo se convierte estos días en un adalid de solidaridad para Zaragoza y lo consigue por el altruismo de sus voluntarios y la respuesta de toda una ciudad que se vuelva con la causa.

En el interior todo está provisto para recaudar fondos. Desde las casetas de lotería hasta la cafetería y los puestos de mercería, hogar nuevo y oportunidades. «Anda tira, que si este año toca y no cogemos…», espetan un par de jubilados que terminan cogiendo un par de números. Este año el objetivo del rastrillo es ambicioso: 600.000 euros para rehabilitar un local de La Almozara y desarrollar servicios de atención social. Y por lo que se va comentando en los corrillos, confían en conseguirlo.

La primera parada entra por los ojos. El stand de alimentación encandila a cualquiera de buena gana con ese par de jamones abrazados por un selecto puñado de patés, quesos y embutidos. Carmen nos explica que, «tradicionalmente», son los mismos productos de todos los años. «Preferentemente, aragoneses. Faltaría más». Mientras nos va enseñando los vinos –donados en su totalidad–, cardos y alubias, nos sorprenden los carros de la compra que se pasean por allí. Como el que va al mercado de Ciudad Jardín o a los Días, Eroskis y Bonareas de turno. «Hay gente que viene aquí a hacer la compra, se gasta 50 euros todos los días y tiene para todo el año. Y se les ve humildes, lo único que preferirán dar a ganar a la caridad», cuenta Carmen.

"Estamos por el alma de la abuela y no hay que olvidar la causa. Ilusión no nos falta"

Una señora mayor le corta en ese momento con un curioso «¿moscatel hay?». Ya se conocen de otros años y es que las caras no dejan de repetirse. Ella ya ha comprado su «barrica», uno de los productos que más triunfan en el puesto. Como es el primer día, aún están esperando las verduras que llegan de una obra benéfica que da trabajo a gente en exclusión. «Estamos por el alma de la abuela y no hay que olvidar la causa. Ilusión no nos falta», termina Carmen. Cerca de allí, a unos diez metros, las napolitanas, merengues, rosquillas y palmeritas rebosan de un mostrador de unos seis metros de largo. «Se vende casi todo casi todos los días», explican desde este puesto de repostería.

Puzzles y peluches

El stand de juguetes es un paraíso para los que no dejan de enfrentarse en esa guerra que ya parece perdida entre los del Playmobil y los del Lego. Pero hay más, como un saco enorme de peluches y un sinfín de juegos de mesa entre los que se escapan las esquinas de unas cajas de trivial y parchís. «Hay mucha gente mayor que hace puzzles y profesores que compran juegos didácticos para sus alumnos», señala Pilar.

Justo enfrente se reparten las botas de esquís –25 euros–, sacos de dormir, bicicletas y posters de espíritu vintage en el rastrillo del deporte. También hay trofeos de lo más variopinto que uno nunca se espera encontrar. Tanto que Luis despega la pegatina con el precio –tres euros– para descubrir que la copa del Taller de Autogolpe de las Fiestas de Farasdués es del año 1990. «Me apunté al rastrillo para colaborar en lo que sea. Ya soy mayor, tengo mucho tiempo libre y, como estoy jubilado, echo aquí mis cuatro horas aquí».

Las camisetas son una ganga al precio de tres euros por prenda; cinco euros, dos camisetas, y un euro por camiseta si se compran tres o más. Y las del Real Madrid, con una publicidad de Bwin que evoca a Guti y su taconazo de Riazor, no se van más allá de los diez euros. Mientras Luis cobra un póster del Masters 1000 de Montecarlo –tres euros–, confía en que Alcaraz coja el relevo de Nadal. «Ya no puedo jugar a tenis, pero veo muchos partidos. Y Alcaraz...».

"Este es el stand que le encanta a la gente. Pueden toquitear todo. Es una locura, pero es la locura ordenada"

El producto «estrella» del puesto del baratillo es el desengrasante, sí. De entre todas las copas de cubata, adornos de Navidad y colonias lo que más se vende es el desengrasante. Aunque el papel higiénico tampoco se queda lejos. Pilar y su hija Paloma no paran de colocar y recolocar. La madre echa de menos «gente joven» en el rastrillo. «Tengo que ir haciendo cantera, ya ves», dice mientras señala a Paloma. «Este es el stand que le encanta a la gente. Pueden toquitear todo. Es una locura, pero es la locura ordenada».