Referéndum: el conflicto del autobús en Zaragoza se pone hoy en manos de la plantilla de Avanza

Desde el pasado mes de julio la plantilla de Avanza, la empresa que gestiona el bus urbano en Zaragoza, no ha tenido que pronunciarse directamente sobre el conflicto abierto en este servicio, que suma ya más de 20 meses de paros intermitentes. No obstante, la huelga está siendo secundada todos los días por una amplia mayoría de los trabajadores (el porcentaje de seguimiento supera siempre y de forma holgada el 90%), pero será este miércoles cuando los empleados de la contrata votarán sobre si recrudecen o no su lucha.

Este miércoles, el comité ha planteado un referéndum para que la plantilla decida si duplicar las horas de huelga cada día. Así, de ser respaldada la propuesta, en vez de una hora por cada franja serán dos las que los conductores y trabajadores de Avanza pararán. Como son tres franjas de paros cada día, de lunes a domingo, la huelga causaría afecciones en las líneas seis horas cada jornada en vez de tres. Los conductores del bus en Zaragoza negocian subidas entre los 6.000 y los 8.400 euros en 4 años Eso si la propuesta de los sindicatos es respaldada por la plantilla, como todo parece indicar que ocurrirá, ya que las cinco secciones con representación en el comité apoyan el recrudecimiento de los paros. La última vez que los trabajadores votaron sobre los paros fue en julio, cuando un 84,56% de los votos fueron a favor de prolongar la huelga. Obligados a ir al SAMA si gana el 'sí' No obstante, en aquella ocasión solo votaron 557 trabajadores de un censo de 1.236, lo que es menos de la mitad. Según el comité, la baja participación se debió a que había mucha gente de vacaciones. Ahora esa circunstancia no se da, por lo que el referéndum se plantea también, por lo menos para la empresa, como un plebiscito para conocer si los trabajadores apoyan las decisiones que está tomando el comité en el seno de la negociación que, por otra parte, ahora está rota. El ayuntamiento y Avanza siempre tratan de diferenciar entre «una parte del comité» y el grueso de los trabajadores, de los que dicen que no estarían de acuerdo con la mano dura que impone Sattra al frente de las negociaciones. Hoy la plantilla tiene la oportunidad de pronunciarse. Si vota a favor de duplicar los paros, el consistorio y la empresa perderán ese argumento. Si los empleados votan en contra, el comité sufrirá un revés que podría agrandar las diferencias entre los sindicatos y desencadenar el fin del conflicto. Y si la propuesta de los sindicatos sale adelante, Avanza y su comité deberán volver a verse en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), puesto que la normativa laboral obliga a las partes a juntarse antes de iniciarse una nueva convocatoria de paros.