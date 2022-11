«En los últimos 20 años ha habido 15 huelgas en el bus. No depende de nosotros»

Es la concejala a cargo del área de Servicios Públicos y Movilidad, una de las más relevantes del Ayuntamiento de Zaragoza, y es la responsable política del servicio del bus urbano, que padece una huelga intermitente desde hace más de 620 días. Natalia Chueca, además, aparece en las quinielas para sustituir al alcalde Azcón al frente del consistorio si el líder del PP se muda a las Cortes.

¿Va a ser usted la candidata del PP en el ayuntamiento si Azcón se marcha a las Cortes?

(Ríe). Me esperaba esa pregunta para el final. Ahora mismo mi objetivo prioritario, como no podía ser de otra forma, es acabar todo el trabajo y todos los proyectos que hemos puesto en marcha desde la consejería. No estoy pensando en qué va a pasar después. Hay mucho ruido desde hace mucho tiempo sobre este tema, para mi gusto demasiado. Las corporaciones duran cuatro años y si un año antes, o incluso más tiempo, ya estamos especulando... Hay que centrarse en el trabajo, acabar el compromiso que tenemos con los ciudadanos y después ya se verá. Pero obviamente no está dentro de mis planes.

El rumor le ha llegado entonces. Sabrá también, por tanto, que le sitúan en una pugna con la concejala de Hacienda, María Navarro, por sustituir a Azcón al frente del consistorio. ¿Existe esa lucha?

No. Yo vengo del mundo de la empresa privada, esta es una nueva actividad para mí. Entré en las listas por petición y por indicación del alcalde. Mi relación con María Navarro ha sido siempre buena y sigue siendo estupenda. Obviamente, en la gestión del día a día, entre dos consejerías como Hacienda y Servicios Públicos siempre hay fricciones porque a mí me gustaría tener más presupuesto del que a veces tengo. Y esas cosas puede que hayan parecido algo que no es.

¿Navarro sería buena alcaldesa si Azcón se va?

Todavía no está decidido si el alcalde repite o no. Cuando decida, en muy poco tiempo se sabrán todas las respuestas. Ahora mismo todo son especulaciones.

¿Sería una pérdida importante para el equipo del PP municipal que Azcón se marchara?

Jorge Azcón es el mejor alcalde que ha tenido la ciudad, con lo que, como ciudadana, me parece que sería una pena si se marcha pero, como se suele decir, nadie es imprescindible. Él decidirá lo que es mejor para su futuro, para la ciudad y para Aragón.

Más de 620 días después, el conflicto en el servicio del bus urbano sigue sin dar tregua en Zaragoza. Da la sensación de que no tiene solución. ¿Es así?

Es una situación complicada. Es muy difícil de entender que haya una propuesta del SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje) donde se le plantea a la plantilla unas subidas de hasta el 12% más los pluses y que esa propuesta no se haya llevado a referéndum para que los trabajadores la voten. Es una propuesta que objetivamente es muy razonable. Desde el punto de vista democrático creo que hubiera sido bueno que la votase la plantilla y no se ha permitido.

La plantilla acaba de votar y ha apoyado, de forma mayoritaria, duplicar las horas de huelga. ¿Les dolió el resultado del referéndum?

Nos sorprendió. Hay que respetar el referéndum, por supuesto, y la opinión de la plantilla. Han decidido seguir perdiendo ahora para intentar ganar más en un futuro, pero me parece que va a ser muy difícil que el convenio que pueda cerrarse consiga recuperar las pérdidas que se están acumulando. Ahora pierde todo el mundo: el usuario, que espera en las paradas, el ayuntamiento, porque no recuperamos los usuarios, la empresa y los trabajadores, que con los nuevos paros van a notarlo más en sus nóminas. Si todos estamos perdiendo difícilmente vamos a poder repartir más. Y si no recuperamos usuarios estamos abocando al servicio a su colapso.

¿Qué solución se le ocurre entonces?

Ahora se abre una ventana de reflexión y de negociación hasta el día 14, con lo cual yo creo que vuelve a ser el momento en el que las partes, sin la presión de los paros, tienen que volver a hablar para poder entenderse. Pero los trabajadores tienen que bajar sus expectativas y ver qué puede ser viable. Sus aspiraciones son irreales. No puede ser que los zaragozanos acaben pagando unos salarios que están muy por encima de los de cualquier otro sector. Eso no es razonable y no sería justo.

¿Qué respondería a esta acusación: «Ustedes llegaron para defender los intereses de la gente, pero les están dejando tirados en las paradas y no están haciendo nada para que el servicio se preste con dignidad»?

La ciudad de Zaragoza, cuando yo llegué, ya tenía un problema con este servicio. En los últimos 20 años ha habido 15 huelgas en el autobús, es decir, no depende de que hayamos venido nosotros o no.

Esa frase que le he dicho se la soltó Azcón a Santisteve.

No sabía que eran de Azcón esas palabras, pero lo que sí que sé es que algo pasa en Zaragoza cuando es la única ciudad que tiene más tiempo casi la plantilla del autobús en huelga que sin ella.

¿Qué diferencia tiene la huelga actual con la que hubo cuando gobernaba ZeC? El PP entonces fue muy duro.

La forma de tratar la huelga es la principal diferencia. El Gobierno de ZeC decidió que los servicios mínimos fueran del 30%, y eso generaba unas esperas de más de una hora, cuando ahora estamos hablando de esperas de 15 minutos. El Gobierno de ZeC no se puso del lado de los ciudadanos. Nosotros hemos decretado los mayores servicios mínimos que nos permite la ley para minimizar las afecciones.

Ha dicho antes que Zaragoza es un caso único porque sufre constantemente huelgas en el bus. Pero también es una de las pocas ciudades que tiene externalizado este servicio. ¿Pueden tener algo que ver ambas cuestiones?

No. El tema es cómo está sindicalizada la plantilla históricamente. No pasa en otros colectivos ni en otras plantillas ni en otras contratas. Además, aquí es inviable la municipalización. Zaragoza no tiene la capacidad de inversión para comprar toda la flota de autobuses por los límites de endeudamiento a los que estamos sometidos. ¿Sería una buena opción? Pues no lo sé. Si estuviésemos en condiciones de poderlo estudiar no nos cerraríamos a nada. Pero en este caso es inviable.

Ha hablado de la plantilla y de los usuarios pero, ¿qué culpa tiene Avanza? El ayuntamiento está pagando por un servicio que no se está prestando.

Yo ya lo he preguntado porque obviamente hay que explorar todas las opciones, pero es que el derecho a la huelga es un derecho fundamental. Y no es Avanza como empresa quien está impidiendo que se preste ese servicio, sino que es el derecho a la huelga de sus trabajadores, que obviamente hay que respetarlo, lo que está afectando al servicio.

Como el convenio no está cerrado, no se conoce a cuánto ascenderá la masa salarial de la contrata el año que viene. ¿Podría esto retrasar la licitación de los nuevos pliegos? El contrato con Avanza caduca en agosto.

A mí me gustaría hacer las cosas bien. Efectivamente, del convenio que se está negociando ahora depende la masa salarial del nuevo contrato. Si podemos incluir en ese contrato el convenio renovado el contrato estará más ajustado a la realidad. Y podremos intentar casar los costes reales para que en el futuro se eviten problemas. Pero si siguen pasando los meses y no cierran el convenio, lo que marca la ley y lo que tendremos que hacer para calcular los gastos del contrato es usar el último convenio pactado, que es el de 2018. Pero esto sería una disfunción y empezaríamos ya mal. Por eso es importante saber hasta dónde puede estirarse la cuerda, porque por aspirar a ganar más puedes poner en riesgo otras cuestiones.

Entonces, ¿llegarán a tiempo los pliegos o no?

Estamos trabajando en ello y este factor, el de la huelga, no ayuda. Por lo menos unos meses lo vamos a posponer.

¿Usted es usuaria del autobús?

Sí. Del bus y del tranvía.

¿Subirán el billete del autobús urbano?

Estamos haciendo un gran esfuerzo y llevamos dos años sin subir el precio del billete. Vamos a intentar no subirlo, pero al final hay que cuadrar un presupuesto y el presupuesto no está cerrado.

¿Cuándo tendrá Zaragoza una zona de bajas emisiones?

Cuando diga la ley, ¿no? En 2023, pero no estará el 1 de enero. El ministerio no ha publicado todavía cómo debe llevarse a cabo la implantación. El Gobierno sacó un decreto en abril y nosotros presentamos alegaciones. Todo esto lo estamos trabajando de forma conjunta en la Federación Española de Municipios y Provincias porque nos afecta a todos los municipios independientemente del color político. Lo que no queremos es dar pasos en falso y cuando pongamos una zona de bajas emisiones queremos que sea con todas las garantías.

Más allá de la normativa, no sé si tienen elegida ya la zona que abarcaría esa restricción para los vehículos contaminantes.

Empezaríamos por la zona más céntrica de la ciudad, pero quiero decir algo al respecto. Creo que nuestro Gobierno no tiene que demostrar el compromiso que tenemos con la descarbonización de la ciudad y somos los ayuntamientos los que tenemos que decidir cuáles son las mejores herramientas para llegar a ese objetivo. El objetivo no tiene que ser tener una zona de bajas emisiones, sino mejorar la calidad del aire. Y eso se puede conseguir con otras fórmulas, como electrificando las flotas que dependen de las administraciones como los autobuses y los camiones de gestión de residuos. Nosotros hemos optado por esa vía antes que pedir un esfuerzo a los ciudadanos.

¿Y cuándo estará disponible el contenedor marrón para residuos orgánicos en toda la ciudad?

El año que viene, en 2023, lo que no te puedo decir es en qué momento. Lo que vamos a empezar a trabajar desde principios de año es en todo lo que tiene que ver con las campañas de concienciación.

Es habitual en las convocatorias a la prensa de su área que haya no solo periodistas sino también ‘influencers’ que difunden la información que usted proporciona. ¿Les pagan?

No les pagamos, les invitamos. Según qué temas, lo que hacemos es abrir más la convocatoria. Estando en el siglo XXI tenemos que entender realmente cuáles son los canales de consumo de información más habituales de todos los ciudadanos.

¿De qué se siente más orgullosa después de estos casi cuatro años al frente de la consejería?

Pues de muchas cosas, la verdad. Hemos hecho mucho trabajo en cuanto a limpieza, gestión de los jardines, la renovación de la escena urbana, con los nuevos quioscos, la renovación de la flota de autobuses, el Zaragoza Florece, el Bosque de los Zaragozanos...

Y a pesar de solo eso, no sé si teme ser recordada solo por ser la concejala de las flores y la huelga de autobuses.

Con respecto a la huelga del bus, creo que tenemos que ser conscientes de la historia que tenemos en nuestra ciudad. Ojalá no tuviésemos esta circunstancia pero creo que aquí hay una serie de factores que se escapan de lo racional. Y sobre las flores… pues no me importa que me recuerden por las flores, pero prefiero que me recuerden por las flores y por todo lo demás.