Azcón culpa a Lambán de sus malas relaciones

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón tienen demasiadas cuentas pendientes que Jorge Azcón y Javier Lambán deberían desatascar cuanto antes. 2023 es año electoral y eso significa que será todavía más complicado que lleguen a acuerdos, algo imposible si Azcón decide dar el salto a Las Cortes y pelear por el asiento del Pignatelli.

El primer edil, en busca de esa imagen de alcalde dialogante y de consensos, ha vuelto a tender la mano al presidente aragonés y le invitándole a fijar una fecha en el calendario para a celebrar cuanto antes una cumbre bilateral, que ya lleva un año de retraso. Una propuesta con la que quiere “cambiar el rumbo” de las relaciones entrar ambas instituciones demostrando así que la cercanía de las elecciones no les “nubla la mente”.

Está por ver si eso sucederá. Para empezar, durante su discurso, Azcón ha criticado en reiteradas ocasiones que la capital no recibió ayuda durante los meses más duros de la pandemia del Gobierno de Aragón. Tampoco del Estado. “Ambos han demostrado escasa o nula predisposición a ayudar económicamente a los vecinos de Zaragoza”, ha declarado el alcalde, que ha criticado “la cicatería” de Pedro Sánchez, el más “antimunicipalista que se recuerda”.

Zaragoza como motor de Aragón

Con esta introducción Azcón ha pedido rebajar el tono. No perder el norte. “Zaragoza es la piedra angular donde se asientan las mejores oportunidades para el progreso cohesionado de Aragón, que necesita del empuje y liderazgo de la capital para ganar posiciones en el entramado sociopolítico nacional”, ha declarado el primer edil, que ha incidido en que quien no lo entienda, se está equivocando “profundamente”. He aquí otro dardo a Javier Lambán, que hace una semana anunció una batería de proyectos de largo recorrido en la capital aragonesa. Aún hay más.

Relaciones con Teruel y Huesca

El alcalde ha apelado a la búsqueda de acuerdos “sin reparar en cuestiones partidistas” como sucede con otras instituciones como la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), o los ayuntamientos de Huesca, Teruel o Calatayud. Una relación de entendimiento y colaboración entre administraciones que también existía con la DGA, hasta que Jorge Azcón fue nombrado líder del PP en Aragón. Es lo que ha dicho el alcalde, que ha asegurado que su ascenso dentro del partido hizo que Lambán cambiara su trato con Zaragoza y comenzará la batalla dialéctica entre ambos líderes.

“Hay tiempo para volver a cambiar el rumbo”, ha asegurado Azcón, que ha vuelto a reclamar al Gobierno aragonés los 24,5 millones de la deuda del tranvía, los 4,2 por el uso de los antiguos juzgados o los 11,5 para finalizar el sellado del vertedero de Torrecilla.

Azcón ha aprovechado para criticar el Plan Aragonés de Depuración, con una inversión prevista para inversiones de 144 millones de los que solo un 3% llegarán a la capital. “Es imprescindible que la DGA modifique su posicionamiento”, ha subrayado el alcalde, que ha recordado que la ciudad necesita invertir hasta 30 millones en los próximos seis años para modernizar el sistema de depuración de las aguas.

La DGA pagará la deuda del tranvía este año

La respuesta de la DGA no se ha hecho esperar y el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, que ha seguido al detalle la alocución del alcalde, ha dejado bien claro que la DGA cumple con sus compromisos y con las sentencias judiciales. “El presidente Lambán ya dejó claro que antes de terminar el año la cantidad del tranvía estaría satisfecha”, ha afirmado sin hacer mención alguna a los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.

Sí ha aclarado que el Ejecutivo no tiene que aportar cantidad alguna para finalizar el sellado del vertedero porque “el convenio no existe”. Lo que no ha dicho es que ese acuerdo entre el ayuntamiento, la DGA y la DPZ se firmó en 2014, con el socialista Juan Alberto Belloch al frente de la Alcaldía y el propio Pérez Anadón como concejal de Urbanismo. Tampoco que las obras tendrían que haberse finalizado en 2019 y que, antes de ese año, el Ejecutivo aragonés tendría que haber pagado su parte. La única que no lo ha hecho.

El futuro de la Agencia nacional de Salud e Inteligencia Artificial

El alcalde también ha hecho mención a uno de los anuncios de Lambán durante el debate sobre el estado de la comunidad. Zaragoza no quiere quedarse fuera de la batalla por conseguir que la capital sea sede de las agencias nacionales de Salud y de Inteligencia Artificial y por eso se ha ofrecido a colaborar conjuntamente, pero “solo ha recibido silencia o rechazo”.

Con este escenario, por no olvidar que los acuerdos urbanísticos acordados en la anterior bilateral en materia urbanística todavía no se han cumplido, ha instado a la DGA a que colabore para resolver los problemas de los ciudadanos a base de acuerdos, los que deberían alcanzarse en la próximo bilateral. En este sentido, Pérez Anadón ha dicho que la celebración de la cumbre antes de final de año solo tendrá sentido si se hace con la voluntad de cumplir lo acordado.