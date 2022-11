El 'rodillo' de las mayorías en el Ayuntamiento de Zaragoza

A Jorge Azcón le gusta el cuerpo a cuerpo. La batalla dialéctica sin papeles, donde la improvisación y la rapidez mental deciden el resultado del combate. Sabedor de que en el arte de la oratoria tiene pocos rivales, durante el debate sobre el estado de Zaragoza ha buscado a Lola Ranera constantemente, evidenciando que es ella, la alcaldable del PSOE, la que puede poner en apuros al PP en la carrera electoral, se presente quien se presente.

PP y Cs han centrado sus críticas en el PSOE, formación a la que han atacado dejando a un lado a ZeC y elogiando el discurso propositivo de Podemos. El Gobierno municipal pactó su posición de voto con Vox para que los socialistas terminasen la cita derrotados por una aritmética que les deja en minoría. Solo han salvado una de sus propuestas de resolución y gracias a Vox. Qué paradoja.

Haciendo balance, de las 36 propuestas de resolución, PP y Cs salvaron todos gracias al apoyo de Vox, formación que tuvo el respaldo de la coalición en cinco de sus seis proposiciones. Podemos rascó tres, mientras que el PSOE se quedó en una y ZeC, un año más, ninguna. Los temas centrales del día fueron la movilidad, la seguridad en las calles (más bien la inseguridad) y la vivienda.

Castigo a la líder de la oposición

Lola Ranera acudía al debate siendo la candidata del PSOE a la Alcaldía y con unas propuestas centradas en la ampliación del parque público vivienda, la movilidad sostenible, la inversión en los barrios (hasta 150 millones en cuatro años), la contratación, el fomento del deporte y el impulso de las energías renovables.

Estaba claro que PP y Cs no iban a facilitarle la jornada. Querían que en su haber no hubiera más votos en contra que a favor. Vox salvó al PSOE del fracaso, pues gracias a la ultraderecha no terminó el debate con el casillero a cero y el pleno aprobó que se impulse la construcción de instalaciones generadoras de energía verde para garantizar el autoabastecimiento del ayuntamiento. Un proyecto similar al que está elaborando el Gobierno de PP-Cs.

ZeC vuelve a quedarse a cero

En la bancada de la izquierda acusaron al Gobierno de PP-Cs y a sus colegas de Vox de aplicar «el rodillo» y tumbar las propuestas de PSOE, Podemos y ZeC porque sí, porque son de izquierdas. De las 18 presentadas solo se validaron cuatro. Lo negaron desde el PP diciendo que muchas de ellas se presentaban, precisamente, para lograr el voto en contra. Una afirmación de María Navarro que despertó esa risilla nerviosa entre los concejales, especialmente los de ZeC que, un año más, no tuvieron el respaldo del pleno.

Los continuos elogios a Podemos

Fernando Rivarés terminó el debate sobre el estado de Zaragoza contento. Ayer el alcalde llegó a decir que había actuado como «el portavoz de la oposición», papel que le corresponde a Lola Ranera, con más concejales en el salón del plenos. De las cinco propuestas que salieron por unanimidad una fue de Podemos, en la que pedía que se estudien alternativas para impulsar una línea de alta capacidad en el eje este-oeste que no sea el tranvía. Vaya, lo que sería el tranbus del PP, ahora olvidado.

También consiguió el aval para que el mundial sirva como impulso transformador de la ciudad --si es elegida para ser una de las sedes-- y para que se realice un mapa por barrios que relacione la renta de las personas con la esperanza de vida, las distintas causas de mortalidad y la prevalencia de diferentes enfermedades.

Los dos votos de Vox que valen oro

Nunca dos concejales de 31 tuvieron tanto poder. Al alcalde no le convenció nada del discurso que hizo Julio Calvo durante la primera sesión del debate, centrado en la educación y la juventud, y en el que acusó a Azcón de no tener el «coraje» para cambiar una estructura de «izquierdas». Aún así, diga lo que diga, tenía asegurados prácticamente al 100% el voto de PP-Cs, que solo discreparon con la ultraderecha en encomendar a la UAPO labores de prevención de la delincuencia en colaboración con otros cuerpos.

Unanimidad para PP y Cs

La celebración de la bilateral salió adelante por partida doble, ya que tanto Vox como PP llevaban una propuesta al respecto. La de los populares por unanimidad, que también consiguieron el aval para desarrollar su plan de renovación de la iluminación; o ampliar la plantilla de Policías Locales.

Cs consiguió el apoyo unánime del pleno en su propuesta para ejecutar el centro cívico Hispanidad, impulsar un plan de fomento del deporte y para que se cree una comisión para celebrar el Bicentenario del fallecimiento de Goya.