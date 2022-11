El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dado a conocer este martes con detalle la modificación planteada del Plan General de Ordenación Urbana por la que la parcela del estadio municipal de La Romareda ganará 20.000 metros cuadrados para que puedan incluirse dentro del futuro y remodelado edificio otros usos además del deportivo, como espacios para oficinas, hoteles o tiendas.

Serrano ha comunicado que todos los grupos tienen ya el expediente para que puedan revisarlo antes de la votación inicial el próximo lunes, en la comisión de Urbanismo. Eso sí, ha asegurado que el plazo no se alargará y que debe ser entonces, el próximo día 21, cuando comience el proceso de modificación del PGOU. Si no, ha dicho el concejal, no se cumplirían los plazos que maneja el Gobierno de PP y Cs para que en el primer semestre de 2022 salga el concurso público para poder ceder el equipamiento y que sea un tercero, previsiblemente el Real Zaragoza, el que se encargue de explotar el estadio a cambio de financiar las obras.

La modificación incluye la eliminación del edificio de usos terciarios de 14 plantas que se incluyeron en el planeamiento urbanístico en 2005. De los 42.500 metros cuadrados previstos ahí solo se utilizarán la mitad, mientras que la otra mitad desaparecen físicamente hasta que el Gobierno municipal escoja una ubicación en la ciudad para después enajenar esos suelos y financiar con ese dinero otros proyectos, como la reforma de las riberas del Huerva o la construcción de una Ciudad del Deporte exigida por Podemos para apoyar el plan Romareda de PP y Cs.