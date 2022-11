Justo 24 horas después de que los paros en el autobús de Zaragoza se elevaran a seis horas diarias, la huelga entra en otra dimensión. Con las partes, dirección y comité de empresa, enrocados en sus posiciones, y los usuarios cada vez más molestos. El ayuntamiento en idéntica posición de espectador. Pero lo que cambia ahora es si este tránsito que ya se acerca a los 650 días de conflicto, es sostenible en el tiempo, económicamente. Quizá por eso la empresa Avanza haya decidido salir a la palestra este martes y públicamente lanzar un ultimátum a la representación sindical que ella prefiere definir como un "punto muerto" porque seguirán negociando. Pero con una fecha importante en el horizonte, el mes de noviembre, como plazo máximo para mantener la vigencia de la oferta que plantea el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Más allá de esta, "no podremos mantener la posición", afirmaba el director gerente de Avanza, Guillermo Ríos.

La respuesta de la empresa obedece a cuestiones importantes como la necesidad de cerrar los ejercicios 2021 y 2022, por lo que ya solo se podrá negociar con el de 2023 como escenario de posible acuerdo. En este sentido, Ríos insiste en que la oferta del SAMA es un "punto de equilibrio" entre lo que piden los trabajadores y lo que defiende la contrata, con un 16% de subida de los salarios brutos y que sitúa el salario medio en 41800 euros anuales.

Al mismo tiempo, el responsable de Avanza arremete contra lo que pide el comité, del "20% más y dos días más de vacaciones", porque es "inviable"; contra la actitud mostrada en el SAMA en una negociación que "parte del comité no se tomó con la seriedad que se tomaron esas reuniones" ni la "serenidad adecuada", y que incluso llegó a ser, ha dicho, de "cierta frivolidad"; y que los paros ahora generarán un "mayor perjuicio" a los usuarios, "el más perjudicado", como siempre.

"Todos tenemos pérdidas importantes con estas nuevas franjas de paros. Es una situación que no se sostiene en el tiempo, y si llegamos a final de mes con esta situación, no podremos mantener la posición", ha explicado Ríos, quien ha lamentado que la oferta del SAMA no se sometiera a referéndum pero los nuevos paros sí. "Es una oferta muy competitiva, les pedimos responsabilidad, quitar los paros y buscar el cierre del convenio", ha remarcado.

"La propuesta del SAMA es el punto final de la negociación: cada uno tiene que ceder sus posiciones, eso es una negociación y este es el punto de equilibrio", ha manifestado. Sus palabras evidencian que la empresa no dará un paso más al frente tampoco, lo mismo que parece decir el comité, y mientras tanto sigue sin haber fecha para una nueva reunión entre ambos en el SAMA y con los usuarios quejándose en las paradas. Y el ayuntamiento, tampoco mueve ficha.

Sin embargo, tampoco ayuda al acuerdo que se califique de "chantaje burdo y constante" la utilización que el comité hace de la herramienta de los paros en el servicio que les permite la ley. Es decir, lo considera que como una utilización del usuario para sus intereses aunque también defiende que la huelga es un derecho a respetar aunque perjudique a todos. También a los empleados. "Solo en atrasos van a perder el 5% que no se percibirán, los atrasos de estos ejercicios", ha dicho Ríos.

Rescisión del contrato

Sin embargo, de lo que se hablaba este lunes en el consistorio era de si procedía la rescisión del contrato con Avanza por parte del ayuntamiento. "Nosotros no vamos a defender los paros, ni la huelga, pero tampoco negamos que es un derecho. Ellos creen que es una herramienta de presión que tienen, pero al final es legal. Nos encantaría dar el servicio al 100% pero con su derecho a la huelga no se está prestando este servicio al completo. Nadie puede cuestionar que nosotros no estemos poniendo una propuesta competitiva", explicaba el gerente. Aunque remarca que es "un poco incoherente que nos digan a nosotros lo del contrato, como si tuviéramos alguna responsabilidad después de haber dado una oferta competitiva".

Lo llamativo es que para Avanza no es un ultimátum decir al comité que la situación es insostenible y que tienen hasta final de mes para reconsiderar la oferta del SAMA o romper esa posibilidad definitivamente. No es ultimátum porque seguirán negociando, ha remarcado, "pero sí es un punto muerto si no cambian la actitud"

Responsabilidad del ayuntamiento

¿El ayuntamiento podría hacer más para atajar el conflicto? En opinión del responsable de Avanza, los que están sentados a la mesa de negociación son los que tendrían que ser "capaces de cerrar el convenio, porque todos debemos asumir la responsabilidad". "El ayuntamiento habla con las partes y nos insta a encontrar el acuerdo, esa labor ya la ha hecho y constantemente, pero al final la responsabilidad la asumimos los que estamos en la mesa", ha zanjado.