El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha exigido una convocatoria extraordinaria y urgente de subvenciones para ayudar a las familias a hacer frente a los recibos de la calefacción. El objetivo, ha insistido, es que “nadie tenga que apagar la calefacción este invierno” ni limitarla a “muy pocas horas”.

“Es increíble que, en el año 2022, tener frío en casa vaya a ser un problema para miles de zaragozanos”, ha subrayado Rivarés, quien ha recordado que Podemos lleva meses advirtiendo de esta situación y la única respuesta del Gobierno Azcón ha sido “dar la espalda” a todos los hogares y familias que tienen problemas para encender la calefacción. Asimismo, ha asegurado que no se trata únicamente de una cuestión de bienestar, sino de evitar “un problema de salud serio” en Zaragoza. En este sentido, ha recordado que el 5,5% de las muertes cada año se producen a consecuencia del frío, situación que podría agravarse de manera notable con tantas calefacciones “limitadas o apagadas”. Los episodios de frío están también detrás del aumento de las hospitalizaciones en invierno y son causa directa de reumatismo, diabetes, hipertensión, asma, anginas de pecho o infecciones e insuficiencias respiratorias.

Por ello, el portavoz municipal de Podemos ha abogado por aprobar de manera urgente una modificación de créditos con todo el dinero que vaya a sobrar este año para crear una partida que sufrague esta convocatoria de subvenciones. Según la contabilidad municipal, a falta de 45 días para que acabe el año, el Ayuntamiento de Zaragoza aún tiene 184 millones de euros sin compromiso de gasto, así como 74 millones totalmente disponibles, sin previsión de gastarlos este ejercicio. Sin ir más lejos, Rivarés ha recordado que en 2021 sobraron 32 millones, que “pueden ser pocos con los que sobren este año”. Para el portavoz de la formación morada, el Consistorio gestiona un dinero que “pertenece a todos” y “no tiene justificación” que sobre dinero a final de año cuando hay familias con niños, mayores y, sobre todo, personas mayores solas que pasan frío por no poder asumir los recibos del gas o de las calderas.

A su vez, Rivarés ha reclamado que se abra ya la convocatoria de subvenciones y que se haga de acuerdo con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas. A este respecto, ha señalado que Azcón acaba de anunciar 695.000 euros en subvenciones para ayudar a pagar las luces de Navidad en los comercios. “Si de verdad quiere una Navidad normal y cómoda para la mayoría, a quien debe ayudar primero es a todas esas familias que se pasarán el invierno sin calefacción”, ha añadido.

“Si esto no se hace ya, no habremos visto mayor insensibilidad en un gobierno local que en este de Azcón. Sí hay dinero. Lo que es posible es que no haya voluntad”, ha concluido.