Nuevo movimiento del Gobierno de PP y Cs para meter presión al PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha concertado una reunión este viernes entre el Real Zaragoza y los grupos municipales para que el club explique «su opinión en relación con la modificación 206 del Plan General de Ordenación Urbana». Este cambio normativo busca hacer rentable la inversión para reconstruir La Romareda a cambio de que quien lo pague se quede con los ingresos que después genere el estadio, que contará con 20.500 metros de superficie comercial en su interior en caso de que la modificación salga adelante. Los socialistas todavía no se han posicionado sobre este asunto, a pesar de que el lunes criticaron que aún no contaban con la información necesaria para estudiar la operación, un documento que les llegó el martes.

La reunión con el club, antes de ocurrir, ya ha generado polémica. ZeC y Podemos avanzaron este miércoles que no acudirán al encuentro, al considerar que el Real Zaragoza, una entidad privada al fin y al cabo, no debe ser quién convenza ni explique las supuestas bondades de una modificación del Plan Generar, una cuestión que depende puramente del consistorio y de los grupos políticos. La cita, eso sí, será en las oficinas del club y no en dependencias municipales.

El PSOE, sin embargo, no quiso desvelar si asistirá o no a la reunión con el Real Zaragoza auspiciada por Serrano. Será este jueves, informaron fuentes socialistas, cuando la portavoz del grupo, Lola Ranera, en rueda de prensa, aclare la postura de su partido sobre esta cuestión y sobre la modificación del PGOU planteada por Serrano.

Sin embargo, todo parece indicar que el voto de los socialistas no resultará necesario. Vox no ha observado nada criticable en la modificación, aunque no aseguran su sí al cambio en el PGOU hasta que no cuenten con el informe de un arquitecto al que han contratado. Y Podemos, según pudo saber este diario, no votará en contra, aunque no desveló aún si lo hará a favor. ZeC es el único que ha manifestado dudas desde el primer momento.

No obstante, la postura del PSOE sí es importante por varias cuestiones. Primero porque es el partido con más concejales del ayuntamiento (diez). Y segundo porque los socialistas se encuentran en una encrucijada de la que parece que no saben salir. Decir que no a la modificación del PGOU sería decir que no a la nueva Romareda que, además, no tendrá coste alguno para el consistorio. Y decir que sí supondrá dar luz verde a los planes de Azcón, que se apuntará el tanto de llegar a las elecciones de mayo con el proyecto de construcción del nuevo campo ya encaminado.

"Que no se pongan de perfil"

Es por eso que desde la semana pasada, cuando Azcón anunció en el debate del estado de la ciudad que iban a modificar el PGOU para incluir dentro del estadio 20.500 metros cuadrados de superficie comercial (hoteles, restaurantes, tiendas y oficinas), el alcalde no ha dejado de presionar al PSOE para que aclare su posición al respecto. «Que no se pongan de perfil», insistió este miércoles mismo el regidor. Pero por el momento, y a pesar del enfado mostrado por los socialistas el lunes cuando todavía no contaban con el expediente explicativo del cambio del Plan General, el PSOE ha guardado silencio.

La reunión con el Zaragoza es pues una nuevo apretón para los socialistas que deben decidir qué hacer. El PSOE pidió primero a Azcón que no iniciara los trámites para construir un nuevo estadio antes de saber si el Zaragoza iba a hacerse uno por su cuenta. Se supo entonces que el club está dispuesto a financiar las obras. Después pidieron premura para conocer los detalles de la modificación, pero una vez tuvieron constancia de los mismos han guardado silencio. Y también han pedido saber qué cuentas ha hecho la dirección de la sociedad deportiva para asegurar que, con 20.500 metros cuadrados de superficie comercial, pueden hacer rentable su inversión para remodelar el estadio. El viernes podría ser el momento, aunque lo cierto es que el club blanquillo no podrá explotar el campo sin antes ganar un concurso público. ¿Asistirá el PSOE? Este jueves lo dirán. Y todo con Lambán mirando atentamente desde Pignatelli.