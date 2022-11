“Zaragoza y Aragón estamos en la buena dirección y en el camino correcto, para competir y convertirnos en una de las sedes del Mundial de la FIFA de 2030”. Así lo ha valorado este jueves el concejal de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien, en su papel como interlocutor de Aragón para lograr que La Romareda sea sede del Mundial 2030, ha recibido la primera evaluación remitida por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a todas las candidaturas, y que ya ha sido trasladada y comunicada al resto de entidades que “lideran de forma conjunta y en colaboración” el proyecto (Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza) en coordinación con la Federación Aragonesa de Fútbol.

El informe emitido por la RFEF categoriza, de tres maneras distintas, los elementos relacionados con los compromisos y garantías remitidos por las candidaturas. Así, se marca en verde cuando consta que se ha presentado; en amarillo cuando se ha presentado pero con modificaciones o con omisión de algún aspecto; y en rojo cuando no consta que se haya recibido.

Entre los requisitos que se reseñan están los manifiestos de interés, los compromisos y la voluntad de los agentes implicados, las infraestructuras aéreas y ferroviarias, los hoteles, los espacios disponibles para las 'fan zones', la viabilidad del proyecto, el voluntariado, las 10.000 plazas de parking en suelo público, la seguridad, la red del transporte público, la movilidad, la apuesta por energías renovables, y la disponibilidad de los suministros. También el estadio, que aunque no está construido, aparece en verde al tener en consideración el compromiso para levantar uno nuevo.

Primera evaluación

Se trata, como reseña la propia Federación Española, de una “primera evaluación” que “es exclusivamente descriptiva y en ningún caso supone una elección definitiva para ser sede de la candidatura al Mundial de la FIFA de 2030”, si bien, continúa la carta remitida, “en todo caso sí debe considerarse que la existencia de elementos en rojo implica un primer hándicap importante para poder seguir estando en igualdad de condiciones con las demás sedes que debería revertirse de manera urgente”.

De los 62 requisitos marcados, la candidatura de Zaragoza tiene todos en verde, si bien recuerda que en el apartado referente a requisitos del estadio se apunta en amarillo la anotación “aportado, se compromete a proyecto”. “Ningún elemento de esta primera evaluación aparece para Zaragoza en rojo, lo que indica que estamos trabajando bien, que estamos haciendo los deberes y que mantenemos una buena dirección para lograr el objetivo de convertir a la capital aragonesa en sede del Mundial 2030”, ha explicado Serrano.

Asimismo, se ha mostrado “confiado y tranquilo” con la anotación en amarillo referente al estadio y ha querido recordar que “es un concepto orientativo, dado que en ese mismo color amarillo se clasifican todos los estadios que tengan comprometidas o anunciadas tareas de reforma, adecuación, remodelación o construcción, situación en la que se encuentran gran parte de las candidatas del resto de la geografía española”.

“Es un primer paso y no tenemos ninguna categoría en rojo, por lo que estamos muy satisfechos y animados a seguir trabajando con tesón y en armonía para alcanzar el objetivo final”, ha apuntado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, quien ha querido hacer un “amplio y extenso agradecimiento” al resto de agentes que lideran la candidatura, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza, o que coordinan y participan, como Federación Aragonesa de Fútbol. “Es un proyecto de todos, en el que estamos implicados al 100% y colaboramos de forma coordinada, con una comunicación constante y fluida”, ha resumido Serrano.

La decisión se comunicará a principios de 2023

Por otra parte, en la misma carta remitida por la RFEF se detalla: “Durante las primeras semanas de 2023 comunicaremos a todas las sedes interesadas los siguientes pasos en el proceso de elección de sedes”. Asimismo, según ha explicado Serrano, también manifiestan en la misiva que “próximamente” se pondrán en contacto con las candidaturas “para iniciar el proceso de revisión de estadios y/o proyectos en base a los documentos recibidos, ya sea lo descrito en los documentos o en los proyectos de renovación o construcción total de un estadio”.

En total hay once sedes candidatas para las once con las que tendrá España en total. A Zaragoza no le queda más que esperar la resolución final de la RFEF, pero no tiene que presentar más documentos. La ciudad tendrá que cumplir después con la promesa de construir un estadio con el que la ciudad lleva soñando 20 años y que, tras tres intentos fallidos, tiene que hacerse realidad si se quiere aspirar al Mundial.