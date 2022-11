La operación Romareda se enfrenta este lunes a su primera votación en comisión

La operación Romareda ha de pasar este lunes su primer corte. La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza debe votar, en fase inicial, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsada por el Gobierno municipal de PP-Cs con la que quieren agrandar la parcela del estadio de fútbol para hacer viable económicamente su construcción. El PSOE ya anunció su voto en contra la semana pasada y ZeC, de inicio, ya mostró su rechazo al asunto. Podemos puso condiciones y Vox, si no hay sorpresas, votará a favor. Con los dos votos de la ultraderecha los populares y los liberales ya suman mayoría.

La modificación 206 plantea adherir a la parcela actual de La Romareda, que tiene unos 40.068 metros cuadrados, los suelos aledaños (con una superficie de 7.330 metros cuadrados) que ahora ocupan la antigua gerencia de Urbanismo y El Cubo.

Además, se incluyen en la parcela del estadio 20.500 metros cuadrados de superficie terciaria para permitir hacer rentable la explotación del campo a través de los ingresos que generen los hoteles, los restaurantes, las tiendas, las oficinas y las salas de conferencias. Así, la entidad que acabe gestionando el campo, presumiblemente el Real Zaragoza, podrá recuperar la inversión que deberá realizar para construir el nuevo estadio.

El PSOE votará que no porque considera que no no se ha negociado y porque le surgen dudas sobre el valor de esos 20.500 metros cuadrados que se añaden a la parcela de La Romareda. Podemos alertó que no votarán a favor si PP-Cs no se comprometen a levantar una Ciudad del Deporte. Después de este lunes la modificación deberá votarse en el pleno de este mes, y luego pasará a información pública para volver a votarse, ya de forma definitiva, en la comisión y el pleno de diciembre o enero.