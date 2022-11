Víctor Serrano: «¿Nos vamos a quedar sin estadio porque el alcalde no es del PSOE?»

Víctor Serrano (1972, Zaragoza) pilota las riendas del área de Urbanismo del Gobierno municipal de PP y Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es el encargado, por tanto, de trazar las líneas de la operación Romareda. El concejal de Ciudadanos, además, es junto a Carmen Herrarte el único edil naranja en el consistorio de la capital aragonesa que no se ha adherido a la corriente crítica Somos Cs.

¿Fue un error convocar a todos los grupos a una reunión con el Real Zaragoza?

No. Todo lo contrario. Creo que fue un ejercicio de transparencia ante las dudas expresadas por parte de algún grupo municipal con respecto a qué se había hablado con el Real Zaragoza. Lo más transparente era que los grupos conocieran por parte del club qué se había hablado y qué no. Uno ante estas cuestiones tiene que escucharse cosas sorprendentes.

¿Cuáles?

Se habla de que el estadio no va a ser municipal y de otras cosas que no tienen ningún soporte. El estadio va a seguir siendo municipal pero, evidentemente, si viene un inversor y hace una inversión de la potencia que requiere un campo de fútbol, será a cambio de luego poder explotarlo.

¿Resulta ético que una entidad privada, como es el Real Zaragoza, que aspirará a llevarse una concesión del ayuntamiento, tenga que explicar ahora algo a los partidos políticos?

Por supuesto que sí. ¿Qué hace el Gobierno de Aragón cuando negocia la ampliación de unos suelos con Wilcox? ¿Qué hace el Gobierno de Aragón cuando modifica el planeamiento urbanístico en la antigua Universidad Laboral para acoger a una empresa determinada con la que ya ha hablado? Nosotros hemos contado de manera transparente y honesta que hay un interesado, que es el Real Zaragoza, en construir un campo de fútbol a cambio de la explotación. Lo contamos de forma absolutamente transparente, nos pusimos a trabajar, ¿y ahora hay algún atisbo de dudas sobre esta cuestión? Sería cínico plantear que lo que continuamente se hace por parte del PSOE en otras administraciones un Gobierno de Cs y el PP no lo pueda hacer. ¿Nos vamos a quedar sin tener un nuevo estadio porque el alcalde no es del PSOE?

¿Qué razones cree que tiene el PSOE para rechazar la modificación del PGOU necesaria para permitir la operación Romareda?

Fíjese, va a votar en contra de una modificación del Plan General que no incluye usos residenciales cuando la candidata del PSOE en las anteriores elecciones bloqueó el primer intento que hizo este Gobierno de hacer una modificación del Plan General porque había usos residenciales. Es decir, votan no cuando se plantea una cosa y votan no con otra cosa que coincide con lo que habían pedido. Empieza a no ser creíble que el PSOE no tenga una intención que no sea meramente obstruccionista por intereses electorales. No pierdo la esperanza de sumar al PSOE en esta cuestión, pero sinceramente lo veo difícil. Cada paso que hemos dado para intentar incorporar al consenso al PSOE ha sido un fracaso. En ninguna de las fases por las que ha pasado este proyecto el PSOE nos ha dicho qué quiere. Que digan cuál es su propuesta, pero siempre están poniendo excusas.

¿Les ha llamado esta semana para tratar de sumar ese apoyo?

El martes, cuando les hice llegar el expediente, que yo tuve media hora antes, me puse a disposición de todos los grupos municipales para solventarles cualquier duda. No puedo admitir en el debate político que los problemas que haya podido haber hayan sido por falta de comunicación. Es absurdo plantear eso.

¿Tiene algo que ver esta guerra abierta con la DGA por el estadio que en seis meses hay elecciones?

Por supuesto. El PSOE cree que hacer un campo de fútbol en la ciudad favorece al alcalde Azcón y por lo tanto no quiere que haya un nuevo campo. Y ese análisis que hacen es erróneo. Compare usted cuál ha sido la labor de Cs en las Cortes de Aragón en su tarea de oposición con la labor del PSOE en el ayuntamiento.

"El ayuntamiento va a pilotar el diseño arquitectónico, no vamos a hacer cualquier campo de fútbol, vamos a hacer un estadio que sea un referente"

¿Está decidido ya cómo será ese proceso de adjudicación del estadio o en qué régimen se cederá la explotación del campo de fútbol?

No. Es importante ir paso a paso. ¿Qué fórmula jurídica vamos a emplear? Ya la determinaremos. En estos procesos la seguridad jurídica es lo más importante. Primero tendremos que tener unas cuentas de explotación y con eso sabremos en cuántos años se podrá amortizar ese equipamiento. Pero el campo va a seguir siendo municipal y la ciudad podrá disponer de él. Eso sí, si alguien viene y hace una inversión de 120 o 130 millones será a cambio de tener una explotación con la que pueda hacer rentable esa inversión. Habrá una fórmula que permita saber una fecha concreta de finalización de la cesión. Y a esa fecha concreta se ceñirá la explotación del campo. Es decir, si se hace una inversión que está amortizada en equis años, sean los que sean, a partir de ese año equis más un día se acabará la concesión.

El alcalde explicó que el Real Zaragoza ya ha hecho cuentas y que con esos 20.500 metros cuadrados que se incluyen en el campo podría sacar rentabilidad al estadio. ¿Se sabe ya qué ingresos podrá generar el campo cada año?

No. Para la modificación del Plan General lo que hemos necesitado saber es que queremos un estadio de 45.000 asientos y fijarnos en lo que hacían los demás. Qué dotación de metros cuadrados tiene en restauración, en equipamientos, en salas de conferencias y en tienda del club San Mamés, el Camp Nou o el Bernabéu y adaptarlo a nuestras necesidades. Yo no sé cuántos metros va a haber de restaurante o de hotel. Eso lo definirá un proyecto. Será en los pliegos dónde se nos den esos parámetros.

¿Cuándo está previsto que pueda salir a licitación esos pliegos?

A finales de enero o principios de febrero empezaremos a hablar de la elaboración de los pliegos. Algo en lo que trabajarán los técnicos y con un foro urbanístico. El ayuntamiento va a pilotar el diseño arquitectónico, no vamos a hacer cualquier campo de fútbol, vamos a hacer un estadio que sea un referente en la ciudad y que sea un referente en los campos de fútbol que se hagan en los años sucesivos.

¿En esos pliegos se incluirá un anteproyecto del diseño del campo para guiar la redacción del proyecto final? Es decir, ¿presentarán un boceto de cómo será el campo encargado por el consistorio?

No tiene por qué, pero en consonancia con lo que le acabo de decir, vamos a ir peldaño a peldaño. Pero el ayuntamiento será el que controle todo el proceso y controle la calidad y el nivel del proyecto. Pero no es en lo que estamos ahora.

"La propuesta que voy a trasladar al Gobierno de Aragón con respecto a la calle Embarcadero es muy interesante para sus intereses"

Otra de las cuestiones que surgen a raíz de la modificación del Plan General son esos 20.000 metros cuadrados de superficie terciaria que se eliminan de la parcela anexa a La Romareda y que no se llevan a ningún sitio. ¿Dónde acabarán?

No lo sé. Todos los ingresos obtenidos por venta de patrimonio público de suelo se tienen que reinvertir en patrimonio público de suelo o en vivienda. Por lo tanto ya hemos dicho dónde puede ir el dinero que obtengamos: al Huerva o a la Ciudad del Deporte, que es un compromiso que adquirimos con Podemos y que vamos a cumplir y que ya estamos trabajando para cumplir. Y lo importante es que el dónde vayan esos 20.000 metros cuadrados no está ligado con la operación de la Romareda.

El jueves Lambán les recordó en una carta que quedan asuntos pendientes que el ayuntamiento acordó y no ha cumplido antes de celebrar la próxima bilateral.

Esa carta lamento decir que estaba desactualizada. En la comisión del lunes (mañana) sale definitivamente Torre Ramona y con la calle Embarcadero voy a intentar trasladar a lo largo de la semana que viene una propuesta razonable con respecto a esta cuestión al consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón. En lo que respecta a Urbanismo no hay ninguna otra cuestión pendiente de la última bilateral, así que todos los compromisos en materia de urbanismo a fecha del próximo lunes van a estar cumplidos. La propuesta que voy a trasladar al Gobierno de Aragón con respecto a la calle Embarcadero es muy interesante para sus intereses.

Usted informó esta semana de que el ayuntamiento va a licitar un contrato de la luz a tipo fijo para salirse del ‘pool’. Usted fue muy crítico con esa decisión de ZeC de acudir al mercado libre pero Cs también apoyó esta decisión.

También apoyamos algún estado de alarma que luego se ha declarado inconstitucional. No siempre se acierta. Yo me equivoco todos los días muchas veces pero esta vez, con esto de la energía, créame que cuando acertamos es ahora. Nos vamos a ahorrar 10 millones al año.

Anunció también que se van a poner placas solares en los colegios públicos, en polígonos industriales, en los edificios municipales... ¿Algún sitio más previsto?

En todos los sitios en los que urbanísticamente y conforme al planeamiento urbanístico sea razonable. Creo que la descarbonización del planeta pasa al 95% por el papel de las ciudades. No entiendo que estemos llenando de placas o de otros elementos partes de nuestro territorio cuando las ciudades son el escenario ideal. No podemos repetir los errores del siglo XIX .

Pero en el Actur anunciaron un barrio solar que, dos años después, todavía no funciona.

Estamos ya cerca de superar una serie de trámites de tipo técnico. El barrio solar del Actur fue el primer proyecto de comunidad energética en España. Y ser pionero tiene sus desventajas porque eres el primero en sufrir los inconvenientes de los que aprendes.

¿Qué proyectos se le quedan en el tintero tras 3 años?

Pues siempre quedan. Creo que perdimos una oportunidad de renovación urbana importante en el ámbito del campus San Francisco. Y no salió por una falta de mayoría política que hay que asumir con absoluta normalidad. Ese proyecto lo llevo un poquito clavado en el corazón.

«Me habré equivocado en algo si no tengo la mejor de las encuestas»

¿Le gustaría ser a usted el candidato de Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza?

El partido está ahora en un proceso de renovación y hay que ser respetuoso con ese proceso. Ya veremos cómo queda, en qué queda, cuáles son los cargos directivos y que la militancia de Ciudadanos decida. Yo sigo a disposición de Cs.

¿Qué opinión le merece la corriente crítica que ha surgido en el seno del partido en Aragón, Somos Cs, a la que pertenece, entre otros concejales, la vicealcaldesa, Sara Fernández?

Tiene todo mi respeto todo aquel que aporta y aquel que discrepa desde la moderación y planteando cuestiones con las que con algunas puedo estar de acuerdo pero con otras no.

¿Con qué no está de acuerdo?

En el análisis sobre qué le ha pasado a Cs se comete la injusticia de personalizar y de achacar que Inés Arrimadas ha sido una líder tal. Hace falta un poquito más de autocrítica. Cs está en una situación muy precaria a la que todos habremos contribuido de alguna manera. Durante los últimos tres años y medio he representado a mis vecinos a través de Cs y en algo me habré equivocado cuando no tengo la mejor de las encuestas en estos momentos o la mejor de las perspectivas electorales. No cabe achacar toda la culpa a terceras personas. Pero soy muy respetuoso con que haya voces discrepantes en el partido. No seré yo quien lo critique.

"Hasta que no sepa qué va a hacer Cs no tomaré una decisión sobre mi futuro"

Le llaman a usted el equidistante. ¿Está en el centro del centro?

Yo soy de las personas de las que cuando habla se le entiende todo.

Bueno.

Mire, yo no es que sea equidistante, lo que intento es no hacerme trampas en el solitario. Quiero decir: algo habremos hecho mal entre todos. Ciudadanos algo ha hecho mal, pero no solo la dirección nacional, que ha cometido muchos errores; no solo la dirección autonómica, que ha cometido errores; ni solo en el ayuntamiento de Zaragoza. Aquí considero que estamos gobernando bien, perdone la falta de modestia, y sin embargo las encuestas dicen lo que dicen. Alguna responsabilidad tendremos los concejales de Cs también. Y me pongo a mí el primero.

¿Por qué Cs tiene las perspectivas electorales que tiene?

La sociedad ha cambiado mucho. Una de las consecuencias nefastas de la radicalización de posturas es que los matices no se entienden. Yo en su día fui de los pocos en Cs que decía que ser un partido bisagra, con 50 diputados, era una cosa muy interesante para dotar de estabilidad a España. Tal vez si en aquel momento, cuando todo iba bien, nos hubiésemos dado cuenta de que ese era el papel de Cs y que era esa era la posición que debíamos cimentar, la de posibilitar la gobernación de España sin la influencia de los que quieren destruirla, estaríamos en otra situación.

Dice que fue un error no pactar con Pedro Sánchez en 2019.

Por supuesto.

Si Cs desaparece, ¿dejaría la política o iría en las listas de otro partido como independiente?

Yo tengo la tranquilidad de que tuve el mismo camino que tuve de ida que el que tengo de vuelta. Mi objetivo ahora es acabar con la tarea para la que me eligieron los ciudadanos. Y le voy a contestar a usted lo mismo que le contesté a mi madre ayer cuando me preguntó: no tengo ni idea de qué voy a hacer. Ya veremos. Dependerá de muchas cosas, pero sobre todo dependerá de qué hace Cs.

Pero no descarta entrar en las listas de otro partido entonces.

Mi prioridad es saber qué hace mi partido. Hasta que no sepa qué va a hacer Cs no tomaré una decisión. Todos los políticos tenemos un punto de ambición y un punto de ego importante. Pero lo más importante es que haya estabilidad. Las personas, casi todas, somos prescindibles