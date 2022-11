Los suelos del antiguo colegio Jesús y María se recalificarán antes de mayo para poder construir vivienda

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, informó este lunes de que «antes de que finalice el mandato», es decir, antes de mayo, cuando son las elecciones, tiene previsto recalificar la parcela del antiguo colegio Jesús y María, situada entre la avenida Goya y la calle Cortes de Aragón. Los suelos son propiedad de Wilcox, que quiere levantar 160 viviendas en estos terrenos, que son una de las cicatrices urbanísticas con las que cuenta la capital aragonesa.

La recalificación de la parcela para dotar a los suelos de uso residencial debe pasar por el pleno, pero por el momento los grupos de la izquierda no estarían de acuerdo con el convenio planteado con Wilcox. Al revalorizarse esos suelos, el consistorio quiere que la promotora construya un equipamiento municipal a coste cero para el ayuntamiento. No obstante, dijo ayer Serrano, si la izquierda no acaba sumándose su intención es llevar a cabo la modificación del PGOU solo con los votos de Vox.