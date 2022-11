La Romareda supera el primer paso con el único voto en contra del PSOE

Primer paso superado. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesta por el Gobierno de Jorge Azcón para impulsar el nuevo estadio de La Romareda ha salido adelante con el apoyo de Vox y la abstención de Podemos y ZeC. El PSOE ha sido la única formación que ha votado en contra de una fórmula pensada para poder construir el campo de fútbol sin que le cueste dinero a las arcas municipales.

Los socialistas ya avisaron la semana pasada de que no iban a votar a favor de un “cheque en blanco”, como califican la modificación propuesta por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, que ha insistido en que “adecua” el planeamiento de los suelos que rodean al estadio para poder cumplir con las exigencias de la FIFA y que así Zaragoza pueda optar a ser una de las sedes del Mundial 2030.

Para que esto suceda, para que la ciudad pueda cumplir con sus aspiraciones, el nuevo estadio debe tener una capacidad entre los 40.000 y 45.000 espectadores y eso obliga a ampliar el espacio del campo, que es lo que se ha aprobado en la comisión de Urbanismo.

El rifirrafe del día

Más allá del obligado debate técnico, el PSOE ha tratado una vez más de distanciarse del Gobierno de PP-Cs en el futuro de La Romareda. Esta vez se ha quedado solo, porque incluso ZeC ha decidido abstenerse en la votación pese a tener las mismas dudas. Los socialistas insisten en que Azcón tiene que informar sobre sus planes, pero no por fascículos "cuando quieren y de lo que quieren", "ocultando" el proyecto del campo de fútbol, ha declarado el socialista Horacio Royo.

El PSOE ha vuelto a poner en cuestión la legalidad de los planes del alcalde, como ya hizo durante el debate sobre el estado de la ciudad. "La modificación ni es negociada, ni transparente, ni asegura la viabilidad del proyecto ni nos da garantías de legalidad", ha afirmado después de haber tildado de "gobernador mediocre" a Azcón y asegurar que "hoy" votaban en contra "con convicción".

A Serrano no le ha sorprendido ni el discurso de Royo ni la posición de su partido. "Los socialistas han entendido que la construcción del campo favorece los intereses electorales de Azcón y, por lo tanto, no se puede esperar nada de ustedes porque no paran de

bloquear este proyecto", ha afirmado el responsable de Urbanismo, que ha informado de que las obras tendrá que comenzar a finales de 2023 si la ciudad quiere tener terminado el nuevo estadio de fútbol y acoger partidos del Mundial 2030.

"El PSOE habla de las urgencias del alcalde pero hay un calendario que lo marca la Federación de Fútbol, que pide que el estadio esté terminado en 2020, así que a finales de 2023 tendrá que haber máquinas", ha explicado.

La modificación del PGOU

La modificación permite la utilización de 42.500 metros cuadrados de usos terciarios (comerciales) que están asignados desde 2005 a la parcela de la actual Romareda. La mitad se incorporarán a la parcela del nuevo estadio, que incluirá actividades comerciales de todo tipo con las que el Real Zaragoza podrá rentabilizar las obras del campo.

Serrano ha explicado que con esta superficie será suficiente para cumplir con las exigencias de la FIFA. “Se ha calculado en base al número de espectadores”, ha matizado el concejal, que ha recordado que habrá que trasladar la fachada del campo a la zona norte (plaza Eduardo Ibarra) para cumplir en materia de seguridad.

No ha adelantado nada sobre los usos de esos suelos, donde pueden abrirse oficinas, tiendas y construirse hasta un hotel. Está descartada, eso sí, la torre hotelera de 17 alturas que incluía el planeamiento.

Sobre los 22.000 metros cuadrados restantes, calificados como parcela inmaterial, el titular de Urbanismo ha explicado que se enajenarán para poder financiar las obras de las riberas del Huerva, que precisan de una inversión de 9 millones, o la futura Ciudad Deportiva que propuso Podemos.

Las dudas de la izquierda

Son muchas las dudas comunes entre las formaciones de izquierda que siguen sin resolverse. Se desconoce el valor actual de los suelos, que en 2005 ascendía a 56 millones, en 2016 a 38 millones y actualmente “rondarían los 20 millones”, según ha dicho el concejal del PSOE, Horacio Royo.

Serrano ha insistido en que todavía debe hacerse la tasación, que se incorporará a la futura licitación, en la que también se adjuntará el informe de viabilidad que reclaman Podemos, ZeC y el PSOE.

Tampoco se sabe dónde se ubicarán los usos terciarios de esos 22.000 metros cuadrados. “¿Cómo sabemos cuánto va a ingresar el ayuntamiento si no dicen dónde van a ir los suelos. No valdrán lo mismo en Villarrapa que en el paseo Independencia o junto al hospital Quirón”, ha afirmado Royo, que no ha mencionado al azar las ubicaciones.

La fórmula de explotación

También hay controversia sobre la fórmula de explotación que acabará eligiendo del Gobierno de PP-Cs. Tres son las posibilidades: concesión demanial, contrata por obra y explotación o derecho de superficie. Esta última, que se está utilizando en otros proyectos como en Pontoneros, obligaría a privatizar el campo, una opción que descartan las formaciones de izquierdas.

Serrano ha dejado claro que el ayuntamiento “supervisará” todo el proceso de construcción del campo y ha explicado que la decisión se adoptará una vez que se tengan los estudios económico-financieros que determinen la amortización del campo, que después revertirá a la ciudad.

Desde Podemos, Fernando Rivarés ha insistido en que si Azcón quiere el ‘sí’ de su formación deberá garantizar por escrito que se impulsará la Ciudad Deportiva, que el campo no dejará de ser público y que las obras del nuevo estadio se compaginarán con el desarrollo de la competición.

Por parte de ZeC, que ha dado la sorpresa con su abstención, Luisa Broto ha afeado al alcalde que anunciará la modificación sin tener todavía el expediente elaborado y “sin las garantías técnicas que la sustentase”.

El concejal de Vox, julio Calvo, no ha puesto reparos pero sí que ha advertido que su apoyo de hoy no es definitivo.