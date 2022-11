Vox dice que "espera" y "supone" que negociará las cuentas con Azcón

El equipo de Gobierno de PP y Cs sabe que tendrá que llegar a un acuerdo para poder aprobar las cuentas de 2023, puesto que los socios no cuentan con mayoría en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta ahora, el alcalde Azcón ha encontrado en Vox esos dos votos que le faltan para sacar adelante las cuentas año tras año. Y este año, si no hay sorpresas, el objetivo es el mismo.

No obstante, tras la presentación de los presupuestos, desde Vox se han limitado a decir que todavía no conocían el proyecto con detalle. Su portavoz, Julio Calvo, ha explicado ante las preguntas de este diario que todavía tiene que estudiarlo. A partir de ahora comienza la negociación. «Supongo. Espero», ha afirmado Calvo sobre el inicio de las conversaciones con PP y Cs. Es de esperar, eso sí, que traten de hacer valer sus dos votos introduciendo enmiendas al presupuesto presentado ayer.

Desde el PSOE, por su parte, Lola Ranera ha recordado que se trata del último presupuesto del mandato, que, dice no tiene «ninguna credibilidad» porque «el alcalde se va, no se queda en el ayuntamiento», ha declarado en alusión a Jorge Azcón, cuyo futuro político podría estar en las Cortes.

«Nos preocupa porque este presupuesto no lo va a gestionar este Gobierno, sino que lo haremos el Gobierno siguiente. Por eso es necesario el consenso. Espero que no sea otra mentira, porque los anteriores han sufrido tantas modificaciones que no se parecen en nada a los proyectos anunciados», ha añadido la socialista.

Zaragoza en Común criticó tras la presentación de las cuentas que se trata de «una nueva falta de respeto al resto de grupos municipales», que recibieron el proyecto después de haber sido presentado ante los medios.

«Vemos que vuelven a vender los mismos proyectos por cuarta o quinta vez y volvemos a ver partidas infladas en servicios públicos y en acción social que luego no se ejecutan y obras que anuncian pero que luego no se hacen aunque las hayan vendido cuatro veces», denunciaron desde la formación.

Por último, desde Podemos han criticado el proyecto de presupuestos de PP y Cs porque «ni sirven para solucionar los problemas que tiene la gente hoy, como encender la calefacción este invierno para no pasar frío, ni para afrontar los grandes retos que tiene Zaragoza, como el cambio climático». «Es un Gobierno agotado, sin ideas para la ciudad. Prácticamente todo lo que sube es gasto corriente, como el pago de la luz o los intereses, y no hay ningún proyecto que no venga de la inejecución de años anteriores», lamentan los morados.