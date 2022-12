El acuerdo del bus en Zaragoza llegó «antes de entrar en un escenario muy duro»

Era posiblemente una de las noticias más esperadas por parte del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón: la huelga del autobús, a falta de que el acuerdo alcanzado entre Avanza y el comité sea ratificado por la plantilla, se ha terminado. «Era un acuerdo justo –opinó este viernes– y a todos nos hubiera gustado que hubiera llegado mucho antes porque este preacuerdo no está tan lejos de la oferta del SAMA de hace unos meses». «Quiero que se vote por los trabajadores y que el transporte urbano retome la normalidad, que es lo que debería haber ocurrido hace tiempo», ha dicho también el alcalde.

El alcalde abundó en la satisfacción que le genera este preacuerdo y confió en que los trabajadores lo «ratifiquen» porque «desbloquear» el conflicto en la ciudad es una «buena noticia para todos los zaragozanos».

Pero, ¿qué es lo que ha cambiado para que el pacto se haya producido ahora y no antes? «Las dos partes sabíamos que teníamos que llegar acabar con esto porque si no íbamos a entrar en un escenario muy duro y nos íbamos a hacer muchísimo daño ­–afirmó este viernes el director de Avanza, Guillermo Ríos–. Cuando yo decía que más allá de este mes no íbamos a poder mantener la oferta del SAMA es porque era verdad, no era una amenaza. Era una cuestión de viabilidad del servicio, si seguían los paros la situación era insostenible».

Con respecto a la oferta pactada, Ríos, como ya hiciera este viernes el presidente del comité, aseguró que «ambas partes hemos tenido que ceder». El acuerdo fue firmado por cuatro de los cinco sindicatos que conforman el comité. Faltó CUT en el acuerdo, algo que era previsible dada su mala relación con el sindicato que ostenta la presidencia actualmente, Sattra.

No obstante, al haberse firmado por la mayoría de los delegados sindicales, lo previsible es que la plantilla ratifique el acuerdo, pero habrá que esperar hasta el día 13 de diciembre, cuando se celebrará el referéndum. Si ganan los votos en contra, los paros se retomarían el día 14.

Sobre el acuerdo

El preacuerdo alcanzado por Avanza y su comité incluye diferentes mejoras con respecto a la oferta que hizo el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) el pasado mes de septiembre.

Sobre los incrementos salariales, será de un 1% para 2021, de un 4% para 2022 y de un 3,5% para 2023. Además, la cláusula de revisión salarial será, como mínimo, del 12% y nunca superior al 75% de la suma de los IPC reales de los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Además, se reducen en dos las jornadas de trabajo al año y las partes han acordado también que todos los conductores tendrán descansos al 50% los fines de semana.

Asimismo, el acuerdo incluye el archivo de todos los expedientes disciplinarios pendientes de resolución para «dar por finalizada la situación de conflictividad laboral que se atraviesa desde que se inició la negociación del convenio y en aras de restablecer un clima de paz social».

Así, y a no ser que la plantilla diga lo contrario, se pone fin a un conflicto que se ha resuelto tras 50 reuniones en las cocheras de Avanza y otras 39 en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. En total, se han descontado a los trabajadores 51.300 horas por los paros, que se convocaron por primera vez el 20 de febrero de 2021, hace ya 650 días. Ha sido pues una de las huelgas más largas en el transporte público de la ciudad. Y quién sabe si será el último.