Jorge Azcón es el que "marca los tiempos" en Aragón. Es lo que ha querido aclarar Natalia Chueca, la concejala de Movilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza y una de las candidatas a suceder al líder del PP en la comunidad. La semana pasada, Feijóo dejó muy claro que será una mujer la que pelee por mantener el PP en la Alcaldía de Zaragoza, confirmando así que Azcón se medirá con Lambán en las Cortes de Aragón.

La conservadora ha recalcado que hay que esperar a que sea Azcón, "el que marque los tiempos y tome la decisión que tenga que tomar". A partir de ahí, ha remarcado, "se informará de todos los acontecimientos".

Chueca ha evitado pronunciarse sobre su interés por ascender dentro del partido y ser la candidata del PP a la capital. "Me remito a que será el presidente de mi partido quien tome la decisión y las palabras que ya dijo la semana pasada. No me voy salir de ahí", ha reiterado con la intención de dejar claro que es Azcón y no Génova quien toma las decisiones en Aragón tratando de silenciar al PSOE, que ha criticado al PP aragonés de estar gobernado y controlado por Madrid.

Hace meses que su nombre apareció en las quinielas. Con más fuerza ha sonado durante todo este tiempo el de María Navarro, la actual concejala de Hacienda y portavoz del PP en el ayuntamiento zaragozano.