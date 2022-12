Casi 22 meses después de haberse iniciado la primera tanda de paros en el servicio del bus urbano de Zaragoza, los trabajadores de Avanza deciden hoy en referéndum si ponen fin al conflicto ratificando el preacuerdo que alcanzaron el comité y la dirección de la empresa al principio de este mes.

Sobre el acuerdo, tan solo el CUT se ha manifestado abiertamente en contra del mismo, pidiendo el voto negativo de la plantilla. Por su parte, Sattra, quien ostenta la presidencia del comité, se ha limitado a transmitir las ventajas y debilidades del pacto para que cada uno decida «libremente». «Con un sí en el referéndum se desconvocan los paros, con un no en el referéndum continúan los paros el día 14 (es decir, mañana)», recuerdan desde el sindicato en sus redes sociales. No obstante, desde el CUT y otros sindicatos han asegurado que los dirigentes de Sattra, que ha encabezado las negociaciones, están haciendo campaña a favor del no.

Aún así, lo previsible ante las circunstancias en las que se ha dado el preacuerdo entre Avanza y el comité es que una mayoría de los trabajadores vote a favor del mismo, lo que permitiría aprobar un nuevo convenio colectivo que garantiza una cláusula de revisión salarial del 75% de los IPC acumulados de los años 2020 al 2023. A ello se suman dos días de reducción de jornada, frente a los 5 que reclamaba el comité inicialmente.