Navarro acusa a Lambán de querer "desequilibrar" el presupuesto de Zaragoza

Para la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, las casualidades en política no existen. Por eso no se cree que el Gobierno de Javier Lambán no haya podido autorizar el pago de la deuda del tranvía hasta hoy, dos semanas después de que el Gobierno de PP-Cs aprobase el proyecto de presupuestos de 2023. En su propuesta se incluían los 24,5 millones en el capítulo de ingresos, una cantidad que ahora tendrán que compensar tirando de los bancos, a través de un crédito, y endeudándose.

Que la DGA haya cumplido su palabra y haya autorizado el abono de una deuda histórica este miércoles desequilibra las cuentas prevista para el próximo año porque los 25 millones pasarán directamente al capítulo de remanente, de manera que al Gobierno de PP-Cs no le queda otra que recurrir al endeudamiento para "equilibrar" las cuentas. Un préstamo que, por cierto, debe autorizar el Gobierno de Aragón. “A pesar de estas triquiñuelas, podemos endeudarnos para equilibrar el presupuesto”, ha explicado Navarro, que ha acusado al Ejecutivo aragonés de cumplir con su compromiso a través de "una maniobra política" para "desequilibrar" el presupuesto. La DGA paga la deuda del tranvía de Zaragoza "Desde la DGA sabían que habíamos aprobado el proyecto de presupuestos y que incluíamos el pago de la deuda en los ingresos. No es casualidad que en el plazo de enmiendas hayan hecho efectivo el ingreso y que salga Lola Ranera (portavoz del PSOE en el ayuntamiento) diciendo que el presupuesto parte con un agujero de 24 millones", ha lamentado Navarro. Aún así, Navarro asegura que no se superará el ratio de endeudamiento. Los 24,5 millones se suman a los 15 millones que ya iba a solicitar a los bancos el ayuntamiento, 7,5 millones para pagar los intereses generados por la deuda, que se sitúa en los 625 millones, y otros 7,7 para hacer frente a las correspondientes a las revisiones de precios de FCC y Avanza de 2013, lo que obligará a incrementar el fondo de contingencia hasta más de 8 millones. La concejala ha recordado que el Gobierno de Aragón ha acumulado 1,5 millones de euros en intereses de demora, dado que la sentencia judicial que condenaba al Ejecutivo aragonés a pagar la parte que le correspondía por las obras del tranvía incluía el pago de unos 2.000 euros en intereses de demora por cada día de retraso En total, 1,5 millones que Lambán no ha incluido en el recibo.