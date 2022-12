La delegación de OCU en Aragón recuerda a los cerca de 22.000 afectados por el apagón general del suministro eléctrico ocurrido el pasado día 13 de diciembre en distintas zonas de Zaragoza (Centro, Casco antiguo, San José y Las Fuentes) que tienen derecho a descuento de hasta un 10% en su tarifa anual si se hubieran superado las 5 horas de interrupción.

OCU estima que el descuento en la factura por este apagón sería de alrededor de 7,59 euros por cada hora que supere las 5 horas de interrupción, que, de acuerdo a la normativa se devolverá automáticamente en la facturación del primer trimestre de 2023.

No obstante, la organización considera insuficiente esta compensación ya que no cubre los perjuicios reales que pudieran haber sufrido los usuarios. Y es que los daños en los aparatos eléctricos o si los alimentos de la nevera o del congelador se te han estropeado al romper la cadena del frío no están cubiertos en futuras indemnizaciones.

Por ello, OCU anima a los afectados a reclamar por los daños y perjuicios que les haya ocasionado el corte en el suministro, ya que en este caso no se trataba de una interrupción prevista y no hay causas de fuerza mayor (meteorológicas) que puedan servir de justificación al apagón.

Para poder realizar de forma correcta la reclamación es necesario recopilar los tiques o facturas de sus electrodomésticos afectados, los documentos que puedan acreditar el daño o la pérdida, así como los tiques de compra de la comida que había en el congelador o la nevera. Y no está de más hacer fotos y videos que puedan acreditar el daño sufrido.

Pasos a seguir en la reclamación

- Primero, presentar una reclamación por escrito directamente al departamento de atención al cliente de la empresa responsable del suministro. OCU facilita en su web un modelo de reclamación.

- Si no se recibe respuesta por parte de la empresa en un plazo de un mes, o si esta no es satisfactoria, cabe la posibilidad de dirigirse a la oficina autonómica competente. En estos casos ante el Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, que en el plazo de seis meses tras la admisión a trámite de la solicitud del usuario tiene que pronunciarse.

- Además, el usuario puede poner una reclamación en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) más cercana a su domicilio.

Por último, OCU Aragón aconseja que los afectados revisen su póliza de seguro de hogar, ya que, en algunas ocasiones, cubre la pérdida de alimentos si se sufre un apagón o un corte de suministro.