Los candidatos a las alcaldías de las tres capitales aragonesas, Lola Ranera en Zaragoza, Luis Felipe en Huesca y Rosa López Juderías en Teruel, han asistido este sábado al acto de presentación de candidaturas socialistas de toda España que se ha celebrado en Valencia y en el que han explicado por qué van a ser los alcaldes en las próximas elecciones.

La candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha destacado que solo los gobiernos socialistas en la ciudad de Zaragoza han conseguido transformar la ciudad, como lo hizo Juan Alberto Belloch. Ha lamentado que ahora la derecha, con Jorge Azcón a la cabeza, "ha abandonado a los vecinos, ha olvidado los barrios y la ciudad está totalmente paralizada".

"Vamos a volver a gobernar Zaragoza y a liderar el cambio que la ciudad necesita" ha señalado. Ranera ha reprochado a Azcón que haya usado la Alcaldía para su rédito político y "seguirá utilizándola traicionando a los zaragozanos".

Para la portavoz del PSOE en el Consistorio zaragozano, Azcón "solo quería llegar a ser alcalde para ascender en su carrera política. Ya no piensa en la ciudad, ya no trabaja por ella. Mientras recorre Aragón, no da respuesta a los problemas de la ciudad", ha criticado.

Por su parte, el alcalde y candidato a la Alcaldía de Huesca, Luis Felipe, ha destacado el trabajo realizado al frente de la alcaldía oscense durante dos mandatos en los que "hemos atendido las necesidades de nuestros vecinos, hemos potenciado el desarrollo socioeconómico y hemos convertido a Huesca en un referente en diferentes ámbitos, como el de la ciberseguridad y la defensa".

Además, ha defendido el alcalde de Huesca, "estamos trabajando sin descanso para atraer inversiones que generen empleo y con ello continuar creciendo como capital del Alto Aragón" porque "los gobiernos socialistas son sinónimo de apoyo al territorio, lucha y trabajo incansable para garantizar las oportunidades a quienes viven en él".

La candidata a la Alcaldía de Teruel, Rosa López Juderías, ha explicado que "si algo ha quedado claro hoy aquí es que Teruel necesita de las ideas y proyectos de alcaldesa socialista que devuelva a la ciudad su esplendor y la convierta en una capital atractiva y llena de futuro" porque Teruel "necesita un cambio que la sitúe dentro del mapa nacional como una ciudad puntera y en la que realmente se tenga en cuenta a los turolenses".

"Después de demasiados años de gobierno popular, tenemos al mejor equipo para garantizar y atender con justicia a las necesidades de la gente", ha asegurado, explicando cuáles son algunas de sus líneas estratégicas que son "establecer un nuevo modelo de gestión que aproveche sus muchas singularidades y que haga más tolerante más acogedora y más atractiva para vivir y también para invertir porque podemos garantizar un futuro mejor".

Duro contraataque del PP

Mientras, desde Zaragoza, el PP sigue imprimiendo dureza a sus ataques al PSOE. En la línea de las palabras este viernes del alcalde y nuevo candidato conservador a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, contra el presidente Lambán, este sábado era el grupo municipal en el ayuntamiento el que arremetía contra la candidata socialista a la Alcaldía, Lola Ranera, por no defender los intereses de la ciudad en la cita con Pedro Sánchez y preferir "hacer de palmera" del líder del PSOE a nivel nacional.

Son palabras del portavoz adjunto del grupo municipal del PP, Alfonso Mendoza, quien ha considerado este sábado que “la candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza ha vuelto a dar la espalda a los zaragozanos al acudir a Valencia a hacer de palmera de Sánchez en lugar de reclamarle compromiso del Estado con Zaragoza y los ayuntamientos”. “Sánchez es el máximo exponente del antimunicipalismo” y “hoy Ranera debería haber dado la cara por su ciudad recordándole que ha maltratado sistemáticamente a los municipios negando las ayudas por el covid, por la caída de usuarios del transporte, por la subida del precio de la energía o por la reducción de ingresos por la plusvalía”, ha remarcado el edil conservador.

En este sentido, desde el PP han considerado que la candidata del PSOE “ha perdido una nueva oportunidad para demostrar su compromiso con sus vecinos sumándose a lo que lleva años reclamando la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque ha preferido volver a primar sus intereses partidistas y personales”. Justo lo mismo que Ranera le reprocha a Azcón: primar su interés individual, su carrea política, y los de su formación, a los de la ciudad que gobierna.

Mendoza ha considerado que “hoy era el día en que tendría que haber reclamado más dinero y apoyo para Zaragoza y los demás municipios” y “también el momento para reprocharle a Pedro Sánchez y su Gobierno la tomadura de pelo a Aragón, Zaragoza y Teruel con la Agencia de Inteligencia Artificial y la Agencia Espacial”.

El edil conservador también se pregunta “si el PSOE votará con dignidad en el próximo pleno o seguirán siendo una franquicia de Sánchez como la de Lambán en las Cortes de Aragón asumiendo disciplinadamente la eliminación de la sedición, la reducción de penas a corruptos o los planes de referéndum de su jefe”. Lo mismo que el PSOE le recrimina al PP y a Azcón, su sometimiento a las órdenes de Génova y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Por estas razones, el edil del PP ha reiterado “algo que todo el mundo sabe: que a la señora Ranera su candidatura le viene grande y nunca podrá ser alcaldesa de Zaragoza, porque siempre pone por encima de la ciudad sus propios intereses o los de sus jefes de partido”.