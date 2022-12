Mendoza dice que la falta de personal en los centros cívicos en noviembre se debió a la acumulación de permisos para diciembre

El concejal delegado de Personal en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, insistió este lunes en la comisión de su área que la falta de personal en los centros cívicos «en diciembre» es un problema «previsible» y que se ha repetido «en el tiempo desde hace décadas». Mendoza se refería a una noticia publicada por este diario en la que los sindicatos alertaban de que, a través de un mail masivo, se estaban buscando «voluntarios» entre los funcionarios para hacer horas extra y evitar así el cierre de algunos centros cívicos.

Mendoza insistió en el mismo argumento que ya dio el viernes el concejal de Participación, Javier Rodrigo, cuando fue preguntado sobre este asunto por la izquierda. Entonces, Rodrigo explicó que en diciembre suelen acumularse días de permiso de los funcionarios y que todos los años se han buscado voluntarios entre le personal de centros cívicos para cubrir todos los turnos en los que falta gente. «La única diferencia –afirmó Mendoza este lunes– es que antes se hacía por teléfono y ahora se ha hecho mediante un correo electrónico, que no se si fue la forma más acertada», reconoció. Por lo demás, «nada nuevo bajo el sol», aseguró.

No obstante, en aquel correo dirigido a los encargados de los centros cívicos se explicitaba que se recurría a utilizar «el correo masivo» porque la vía telefónica no había dado resultado, lo que da cuenta de que el problema es «estructural» y que «va a peor», según denunciaron desde la izquierda. El año pasado, además, cuando tuvieron que cerrar algunos centros cívicos por falta de personal, la justificación que usaron desde PP y Cs fueron las bajas por covid, lo que después se demostró que no había sido así.

Por otro lado, tanto Mendoza como Rodrigo se han referido a las dificultades para cubrir todos los turnos en diciembre, cuando se conceden «muchas licencias que por supuesto hay que conceder», dijo el delegado de Personal. Sin embargo, el correo en el que se pedían voluntarios para hacer horas extra hacía referencia a fines de semana de noviembre, no de diciembre ni del periodo navideño.