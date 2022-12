Elena Tomás, candidata de ZeC: "Nosotras estamos pegadas a la ciudadanía y eso nos diferencia de otras organizaciones"

Elena Tomás será la candidata a la alcaldía de Zaragoza en Común en las próximas elecciones municipales en el ayuntamiento de la capital aragonesa. Proveniente de la lista propuesta por IU, ha sido la persona escogida por los inscritos en la organización para sustituir al exalcalde Pedro Santisteve al frente de ZeC.

Nunca había ejercido la política en las instituciones. ¿Da vértigo pasar a ser una cara visible? Estamos en un momento, además, de máxima crispación.

La verdad es que un poco de vértigo sí que da, pero llevo participando en partidos políticos y en movimientos sociales bastante tiempo y creo que era un paso lógico que dar. Pero sí, da miedo. Soy una mujer, tengo una hija y probablemente entrar en la política va a hacer mi vida un poco más difícil pero estoy convencida de que es necesario que las personas normales entremos en política. Me parece muy importante.

Es usted ahora la candidata de ZeC, y por eso se le va a conocer. ¿Pero qué era hasta ahora Elena Tomás?

Una mujer de clase obrera profesional del medio audiovisual. Soy hija y nieta de trabajadores de la limpieza. Sé lo que es la lucha diaria por llegar a fin de mes. Soy una persona que milita en partidos y movimientos sociales. He trabajado en Aragón TV y he estado en el comité de empresa.

Va a sustituir como cabeza de lista a Pedro Santisteve, quien se convirtió en un símbolo para la izquierda alternativa cuando consiguió la alcaldía. ¿Teme las comparaciones?

La comparaciones son inevitables y ya sabemos que en política todavía más. Pero el legado de Pedro me da mucha fuerza y muchas ganas de hacerlo bien. La suya es una figura muy importante y lo va a seguir siendo, va a permanecer, pero quizá ha llegado el momento de que sea una mujer la que ejerza como esa figura y me ha tocado a mí. Yo lo que espero es hacerlo todo lo mejor posible. Y me siento muy arropada además.

En el proceso de primarias de ZeC usted encabezaba la lista presentada por IU. ¿Cuáles eran las principales diferencias con Municipalistas, la otra lista que se presentó?

No había diferencias sustanciales. En ZeC estamos representadas diferentes personas y organizaciones, como Izquierda Unida, y siempre hemos trabajado en común. Pero nosotros creemos que lo mejor es que haya democracia y que la gente nos vote según sus preferencias.

¿Cambiará en algo ahora ZeC siendo que IU tiene más peso dentro de la organización?

El peso va a ser más o menos el mismo. Somos personas que tenemos un programa en la mente y que sabemos cómo queremos que sea Zaragoza. No vamos a llevar a cabo políticas diferentes a eso. ZeC ya tiene un camino fijado y por ahí vamos a seguir.

¿Cuáles son las principales propuestas de ZeC de cara a las próximas elecciones?

Nosotros queremos una ciudad que tenga viviendas, con derecho a techo para todas las personas. Queremos una ciudad que apueste por los servicios públicos de calidad y por el pequeño comercio y no por los grandes centros comerciales. Queremos una ciudad que sea bella, agradable y paseable para todas las personas y también creemos que hay que aumentar la inversión en los barrios obreros. Es muy importante adecuar las calles y convertir las plazas en lugares de encuentro y de descanso con zonas verdes en las que se pueda estar. También queremos que moverse por Zaragoza sea rápido, sea sostenible y sencillo. Hay que reordenar las líneas de los autobuses para que puedan dar solución a todos los barrios de Zaragoza. Yo además vivo en Monzalbarba así que sufro bastante este tema.

En las primarias de ZeC votaron 1.112 personas, más que en las de Podemos, en las que participaron 728 inscritos. ¿Eso os da más fuerza a la hora de afrontar las próximas elecciones?

Sí. Nos da mas fuerza. Estamos en un momento en el que se está echando para atrás el tema de los movimientos sociales y que la gente salga a las calles, pero para nosotros ha sido muy importante este apoyo. Salimos de este proceso con mucha fuerza y con muchas ganas.

Su deseo es la unidad y desde ZeC apuestan por la confluencia. Más allá de querer, ¿cree que va a ser posible entenderse con Podemos y CHA?

Es que una cosa es lo que yo deseo, o lo que creo que es conveniente por el bien común, y otra cosa es lo que tengan en mente las otras organizaciones. Y por ellas no puedo hablar. Yo tengo claro lo que nosotras queremos, y lo que queremos es trabajar por la ciudadanía. Estamos a la izquierda del PSOE y queremos que la izquierda sea fuerte porque es la única manera de revertir los recortes y de las cosas que ha hecho el Gobierno de Azcón, que ha recortado en Igualdad, en Cultura, ha privatizado... Creemos que nuestro programa se parece mucho al de las otras organizaciones, pero serán ellas quienes tomen su decisión. Yo no puedo hablar por ellas.

Mucha gente desde fuera no entiende qué diferencias hay entre ZeC y Podemos para que no pueda existir esa confluencia. ¿Usted ve alguna diferencia notable?

ZeC se construye desde abajo, con las personas que lo formamos. Somos el puente que lleva a la ciudadanía a las instituciones, esa es nuestra labor. Otras organizaciones quizá no tienen esa misma labor, quizá no están tan pegadas a la ciudadanía como estamos en ZeC. Y eso es lo que nos diferencia. Nosotras estamos pegadas a la ciudadanía.

Son diferencias organizativas, por tanto.

Sí.